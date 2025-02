Álbum de jazz: dois brasileiros são derrotados em categoria no Grammy 2025

Quatros brasileiros foram indicados ao 67º Grammy Awards. Dois estavam concorrendo na mesma categoria. Ambos saíram sem o prêmio na noite deste domingo, 2 de fevereiro.

A categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino contava com as indicações do bandolinista e compositor Hamilton de Holanda e da pianista Eliane Elias. Eles concorriam com os discos "COLLAB" e "Time and Again", respectivamente.