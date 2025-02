Grammy 2025: Confira os vencedores das principais categorias

Grammy 2025: Miley Cyrus anunciou o vencedor na categoria Gravação do Ano / Crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Estes são os vencedores das principais categorias da 67ª edição anual dos prêmios Grammy, que aconteceu no domingo, 2, em Los Angeles. Beyoncé, com seu sucesso country “Cowboy Carter”, levou para casa o Grammy de Álbum do Ano, o mais importante dos prêmios da Academia de Gravação, enquanto o rapper americano Kendrick Lamar recebeu cinco de suas sete indicações.

Grammy 2025: quem foi premiado? Álbum do ano: "Cowboy Carter" - Beyoncé Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção: "Not Like Us" - Kendrick Lamar Canção do ano, reconhecimento a uma composição: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor artista revelação: Chappell Roan Melhor performance pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter Melhor álbum pop vocal: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Melhor clipe: "Not Like Us" - Kendrick Lamar Melhor álbum de rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii Melhor álbum de rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones