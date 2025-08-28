Lollapalooza 2026: veja o line-up completo e mais sobre o festival

Lollapalooza 2026: veja o line-up completo e mais sobre o festivalFestival acontece em março, em São Paulo, e divulgará nesta quinta-feira, 28, todas as atrações. Saiba como garantir o ingresso para a13ª edição brasileira do festival
A espera dos fãs do Lollapalooza Brasil está perto do fim. Nesta quinta-feira, 28, o festival divulgará o line-up completo da edição 2026, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Divulgação do line-up completo está prevista para 12h. Assim que disponível esta matéria será atualizada com mais informações. A seguir, veja possíveis nomes e o que já se sabe sobre o festival.
O que já se sabe sobre o Lollapalooza 2026
Antes mesmo do anúncio oficial, prints divulgados por internautas mostraram supostos nomes de headliners.
Entre eles estariam Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex. A página que listava os artistas chegou a circular nas redes sociais, mas foi retirada do ar.
Segundo a organização, o anúncio desta quinta-feira seguirá o formato tradicional: primeiro, a lista completa de atrações; depois, a divisão dos dias em que cada artista sobe ao palco.