Lollapalooza 2026: veja o line-up completo e mais sobre o festival

Festival acontece em março, em São Paulo, e divulgará nesta quinta-feira, 28, todas as atrações. Saiba como garantir o ingresso para a13ª edição brasileira do festival

A espera dos fãs do Lollapalooza Brasil está perto do fim. Nesta quinta-feira, 28, o festival divulgará o line-up completo da edição 2026, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Divulgação do line-up completo está prevista para 12h. Assim que disponível esta matéria será atualizada com mais informações. A seguir, veja possíveis nomes e o que já se sabe sobre o festival.