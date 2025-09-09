Whindersson Nunes volta a comentar fim do casamento com Luísa Sonza

Em vídeo no youtube, Whindersson Nunes desabafa sobre o fim do casamento com Luísa Sonza, relação com Maria Lina após a perda do filho e desafios com álcool e superdotação / Crédito: Dia Tv/reprodução

Whindersson Nunes voltou à falar sobre o fim do casamento de dois anos com Luísa Sonza durante o programa apresentado no YouTube “De Frente com Blogueirinha”. Além de comentar o relacionamento com a cantora, Nunes relembrou a relação com Maria Lina após a perda do filho e os desafios enfrentados devido à superdotação e ao abuso de álcool.

O humorista ressalta que a separação foi tranquila. "Não foi difícil, porque a gente terminou… a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo", aponta. Ele ainda relembrou sobre a repercussão envolvendo Vitão e Luísa, e os supostos rumores de traição que circularam em 2020. "Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo", afirma. Segundo Whindersson Nunes, Luísa garantiu que não havia nada e que era apenas trabalho. "Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta", completou. Whindersson Nunes e a perda do filho O relacionamento do humorista com Maria Lina também foi comentado durante a conversa. Eles ficaram juntos por cerca de um ano e terminaram o noivado em agosto de 2021.

Término que aconteceu três meses após a perda do filho João Miguel. O bêbê nasceu prematuro, com 22 semanas, e viveu apenas 30 horas. “Eu tenho esse carinho, que voltaria sim. Hipoteticamente, não que eu tenha vontade, gente. Eu conheço as pessoas com quem sou muito apaixonadinho. E eu não namoro com essas pessoas só porque sou apaixonadinho por elas, mas é porque tenho memórias boas com a Maria… coisas boas”, ressaltou. Whindersson revela que mantém contato com Lina e que existe respeito e amizade entre eles. “A gente conversa. Ela é legal. Ela não gosta de mim nem se sentindo, então… se acontecesse, eu daria corda… cordinha”, acrescentou.

Vício por bebida e superdotação Além dos relacionamentos, Whindersson também falou sobre outras questões pessoais envolvendo compulsividade com álcool e traços de superdotação. “É o seguinte: eu começo a beber e não consigo parar. Uhum. Entendeu? Aí eu sei que vem de algum lugar… é da minha superdotação, entendeu? Com a impulsividade que eu tenho. Ou seja, eu tento não começar a beber, achando que vou conseguir terminar. Tentar tomar uma dose no aniversário de alguém… é complicado. É complicado”, explicou. Durante a conversa com a Bloguerinha, Whindersson contou que precisa pensar bem sobre o que vai escolher consumir e precisa se controlar para não escolher bebidas alcoólicas.

“Minha última internação foi por conta própria, mas eu estava com muitos problemas mesmo de vício, de tudo… de muito, de tudo em geral que envolve internação”, comenta sobre a intervenção. Ele ainda acrescenta sobre o processo de aceitação: “E aí eu realmente entendi quando falaram assim: ‘Ó, o Whindersson, já um amigo meu, né? Já me entendeu uns anos atrás.’ Foi massa. Faz muito tempo, aquele tempo era bem descangalhado. Hoje em dia deve estar bem legal. Eu acho que, se fosse você, eu ia. Aí eu aceitei e fui”. Em outra ocasião, neste ano no Fantástico, o influenciador comentou sobre o diagnóstico de superdotação, potencial elevado de aptidões, talentos e habilidades, resultando em alto desempenho e criatividade em diversas áreas de atividade.