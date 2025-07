Justin Bieber lança novo álbum, ‘SWAG’, após hiato de quatro anos

Bieber não havia anunciado a data oficialmente até a publicação da revista, que aconteceu horas depois do artista compartilhar dicas do seu novo projeto em outdoors e em posts nas redes sociais.

“SWAG” é seu primeiro álbum desde "Justice", de 2021. O nome do disco faz referência ao seu hit de 2012, Boyfriend, e à expressão “swaggy”, que era usada pelo cantor como autodescrição nessa época.

Nos Estados Unidos, “swag” é uma gíria popular que se conecta ao estilo e à confiança. O termo se fortaleceu nos anos 2000, dentro da cultura hip-hop e entre rappers, e representa autenticidade.

SWAG: reflexões pessoais e espirituais

Com menos de uma hora de duração, o novo álbum do canadense conta com 21 faixas. Entre as temáticas, o cantor aborda principalmente as reflexões pessoais e espirituais. Já as músicas exploram suas vivências como pai e marido, além de questões relacionadas à saúde mental