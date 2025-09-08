Iron Maiden fará show no Brasil em 2026, adianta Bruce Dickinson

Iron Maiden pode vir ao Brasil em 2026 com nova turnê / Crédito: John McMurtrie/Divulgação

Uma das bandas mais importantes do heavy metal, o Iron Maiden deve retornar ao Brasil no próximo ano. A informação foi revelada por Bruce Dickinson, vocalista e fundador do grupo britânico, à Globo neste domingo, 7, data em que se apresentou como solista no The Town. Comemorando os 40 anos da primeira passagem do Iron Maiden pelo Brasil, ocorrida no Rock in Rio de 1985, Bruce declarou que, mesmo sem os membros da banda, o show no festival paulista será “uma celebração do nosso ‘descobrimento’ da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile…”.

Ainda na entrevista, o músico declarou que o Iron Maiden fará uma nova turnê em 2026 e que irá passar pela América do Sul. Sem citar quais países receberão os shows, Bruce afirmou que a turnê "será a maior" da trajetória da banda de heavy metal. "No ano que vem, voltaremos à América do Sul. Não posso dizer quando, mas será a maior. Eu tenho 67 anos, mas o público não é só da minha idade. Tem jovens e pessoas que seguem a banda há 40 anos", anunciou o artista, compartilhando que não vão "parar tão cedo" de "contar histórias" com Iron Maiden.

