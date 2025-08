Limp Bizkit vem ao Brasil para show único em dezembro

A banda de rock Limp Bizkit vem ao Brasil no mês de dezembro para show único em São Paulo. A novidade que surpreendeu os fãs do grupo foi anunciada nesta segunda-feira, 4, revelando que os artistas vão apresentar a turnê “Loserville Tour 2025”.

Donos de sucessos que marcaram os anos 1990, como “Behind Blue Eyes” (versão da canção do The Who), “Break Stuff”, “Nookie” e “My Way”, o grupo se apresenta no dia 20 de dezembro, um sábado, no Allianz Parque.