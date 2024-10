Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos. A informação foi confirmada pela Conquest Music nesta segunda-feira, 21, que falou em nome da família do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Paul Andrews, ou Paul Di’Anno, como era conhecido, nasceu no dia 17 de maio de 1958, em Londres, na Inglaterra. Ele foi integrante do Iron Maiden entre 1978 a 1981, época em que gravou os famosos álbuns da banda intitulados de “Iron Maiden” (1980) e “Killers” (1981).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após sair da banda britânica, Paul manteve uma movimentada carreira, realizando lançamentos solos e participações especiais. Por oito anos, se manteve longe dos palcos devido a problemas de saúde, mas retornou as apresentações em 2023, mesmo após a cirurgia no joelho que o levou a se locomover com cadeira de rodas.