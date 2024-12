Baterista do Iron Maiden anuncia saída da banda após show em SP

Último show de Nicko McBrain como baterista do Iron Maiden acontece neste sábado, 7, em São Paulo / Crédito: IronMaiden.com/Divulgação

O músico britânico Nicko McBrain anunciou, neste sábado, 7, a sua saída da banda Iron Maiden. Em comunicado divulgado nas redes oficiais do grupo de heavy metal, o baterista declarou que, “depois de muita consideração, é com tristeza e alegria que anuncio minha decisão de dar um passo para trás da rotina do estilo de vida de turnês extensas”. Na banda desde 1982, após entrar na vaga deixada por Clive Burr (1957-2013), Nicko contribuiu em mais de dez discos da banda, além de ter participado de inúmeras apresentações com os outros membros do Iron Maiden.

Atualmente no Brasil, para show da turnê mundial "The Future Past Tour", Nicko se despede dos fãs do Iron Maiden neste sábado, 7, após apresentação marcada para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo.

Último show de Nicko McBrain como baterista do Iron Maiden será no Brasil "Hoje, sábado, 7 de dezembro, em São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente", declarou o baterista. Rod Smallwood, empresário do grupo de heavy metal, comentou que a despedida de Nicko ser no Brasil "é poético", devido à importância do país para os músicos.