Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearenses concorrem no HQmix, maior prêmio de quadrinhos do BR

Oficina da UFC e quadrinista cearense são indicados em premiação nacional de quadrinhos

Quadrinista e projeto de quadrinhos cearenses são indicados para o Troféu HQMix; saiba mais sobre a maior premiação de quadrinhos no Brasil
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Criado em 1989 com o objetivo de promover e premiar a produção de quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMix chega à 37ª edição com indicação do quadrinista cearense Talles Rodrigues e do projeto de extensão Oficina de Quadrinhos, da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

LEIA TAMBÉM | Onde comprar quadrinhos em Fortaleza? Veja roteiro

Com o livro "Mayara & Annabele - Conflitos internos" (2024), o jornalista Talles Rodrigues figura mais uma vez a lista de finalistas da premiação.

Talles Rodrigues e Pablo Casado são autores da HQ
Talles Rodrigues e Pablo Casado são autores da HQ "Mayara & Annabelle" Crédito: Divulgação

De Pablo Casado e Talles Rodrigues, a narrativa concorre à categoria de "Desenhista nacional". A obra de ficção é dividida em três volumes e dá continuidade às aventuras de "Mayara & Annabelle: Hora Extra".

Na produção indicada ao prêmio, primeira parte da trilogia, a narrativa se passa em Fortaleza. Mayara e Annabelle vivem um cotidiano burocrático no escritório onde trabalham até que um assassino em série, que utiliza magia contra suas vítimas, surge e provoca o caos em suas rotinas.

Leia mais

Oficina de Quadrinhos da UFC

Já a Oficina de Quadrinhos da UFC recebeu a indicação pela parte 1 do e-book "Quadrinhos, Comunicação e Entremeios - Diálogos Possíveis". Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC (PPGCom), o projeto lançou o primeiro volume em 2024 e já tem a segunda parte disponível e gratuita. A produção acadêmica entrou na lista da categoria "Livro Teórico". 

Leia também | Oficina de Quadrinhos da UFC completa 40 anos

A Oficina de Quadrinhos da UFC foi criada pelo professor Geraldo Jesuíno. Hoje, o grupo é coordenado pelo professor de Jornalismo Ricardo Jorge e reúne estudantes interessados em desenhar e produzir HQs.

Dividido em 28 categorias, o 37° HQMix listou cerca de dez títulos em cada uma das classificações. Os indicados serão avaliados pelo júri nacional, formado por mais de 2.000 pessoas que trabalham com produção e pesquisa em quadrinhos, até quinta-feira, 25 de setembro. A lista de vencedores deve ser divulgada ao fim deste mês, com entrega de troféus prevista para dezembro.

Lista de finalistas do 37° HQMIX

Web Tira

  • As Tirinhas De Helô D’Angelo
  • Batatinha Fantasma
  • Cartumante
  • Cecilia Marins
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Coletivo Educartum
  • Cuscuz Surpresa
  • Heloize Rodrigues Miranda
  • Joãozim
  • Sofia E Otto
  • Tirinhas Da Carol Ito

Web Quadrinhos

  • Cuscuz Surpresa
  • Dandara: A Filha Do Fogo
  • Homem-Grilo
  • Manifesto De Uma Lésbica De 20 Anos
  • Memoria Em Quadrinhos
  • Memórias Da Intifada
  • Pillow Talks
  • Planeta Em Colapso – Reportagem Em Quadrinhos Sobre A Enchente No Rio Grande Do Sul
  • Rios De Junho: Performances E Governamentalidade Nas Ruas De 2013
  • Sonhando Com Coragem
  • Um Quadrinho Pra Falar De Vulvodínia

Publicação Independente Seriada

  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
  • Asas Da Vingança
  • Cara-Unicórnio – Vol. 01 Edição Especial
  • Espera
  • Monstros Não Dizem Adeus
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • Nós Quatro
  • O Jardim Das Fadas Selvagens
  • O Retrato Inacabado De Madame Bardin – Vol. 01
  • Orixás – Griô
  • Purgatório: A Cozinha Fica Aqui (Parte 1)

Publicação Independente Ed. Única

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Belmonte – O Cavaleiro Da Triste Figura
  • Campo De Vaga-Lumes
  • Capa De Culpa
  • Cinzas Da Memória
  • Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
  • Mais Uma História Para O Velho Smith
  • Manga E Sal
  • Não Sou Orlando
  • O Feminismo Que Eu Comprei
  • Onde Habita O Medo
  • Sendo Mulher Errado
  • Simone

Publicação Independente De Grupo

  • A Viagem De Maíra
  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturista
  • Aquele Da Capa Azul
  • Café Espacial #22: Terror
  • Eterno
  • Melhores Do Mundo – A Última HQ Do MDM É Verdade Mermo
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • No Andar De Baixo
  • Orixás – Griô
  • Quadrinhos À Margem: Narrativas Interioranas Sobre Identidade E Pertencimento
  • Quadrinhos Sonoros Vol. 01

Publicação Mix

  • Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
  • Arreda
  • Coleção MSP 50
  • Crônicas Da Augusta
  • Gibi De Menininha – Damas Da Noite
  • Júlio Lancellotti #Acolhe
  • Mulher Vida Liberdade
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • O Outro Lado Do Mucuruçá
  • Quadrinhos Sonoros Vol.01
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos
  • Vozes Da Marvel: Orgulho Vol. 03

Edição Especial Estrangeira

  • Céleste E Proust
  • Dark Spaces – Wildfire
  • DC Sem Palavras
  • Diário De Oaxaca
  • É Solitário No Centro Da Terra
  • Meu Amigo Kim Jong-Um
  • Minha Coisa Favorita É Monstro – Livro 2
  • Mulher Vida Liberdade
  • O Eternauta (Edição Definitiva)
  • Odile E Os Crocodilos
  • Pagar A Terra
  • Roaming

Edição Especial Nacional

  • As Sereias De Haarlem
  • Bem-Vinda De Volta
  • Carimbê
  • Do Contra: Herança (Graphic MSP)
  • Júlio Lancellotti #Acolhe
  • Laerte Total Gigante Vol. 01
  • Marina: Expressão (Graphic MSP)
  • Muzinga
  • Não Sou Orlando
  • Pigmento
  • Quando Nasce A Autoestima?
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos

Publicação De Aventura/Terror/Fantasia

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Cinzas Da Memória
  • Condado Maldito Vol. 08: Guerra Das Bruxas
  • Contos Negros
  • Crônicas Do Horror – O Devorador De Almas
  • Em Cantos Da Mata
  • Gibi De Menininha – Damas Da Noite
  • Kililana Song
  • Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
  • No Andar De Baixo
  • Onde Habita O Medo
  • Quadrinhos Sonoros Vol.1

Adaptação Para Os Quadrinhos

  • A Estrada
  • A Revolução Dos Bichos Em Quadrinhos
  • Frankenstein
  • HQ Quarto De Despejo
  • Morte E Vida Severina
  • Nao Sou Orlando
  • Noite De Almirante E Outros Contos De Machado De Assis
  • Pocahontas
  • Samba – Música Popular Em Quadrinhos
  • Senhor Das Moscas
  • Teen Orixás, O Acarajé Lendário
  • Vidas Secas Em HQ

Publicação De Clássico

  • A Insuportável Leveza Do Ser E Outras Histórias
  • Astro Boy Big Vol. 01
  • Cavaleiros Do Zodíaco Saint Seiya Final Edition Vol. 01
  • Cebolinha 1974 – Biblioteca Mauricio De Sousa
  • Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
  • Coleção Crepax: Drácula, Frankenstein E Outras Histórias
  • Coleção MSP 50
  • Magali 1989 – Biblioteca Mauricio De Sousa
  • Mortadelo E Salaminho – O Sulfato Atômico
  • O Eternauta (Edição Definitiva)
  • Sangue E Terror
  • Usagi Yojimbo Vol. 05

Publicação Infantil

  • A Viagem De Maíra
  • Do Contra: Herança (Graphic MSP)
  • Maramunhã – Na Da Terra Do Waraná
  • Meninas
  • Mila E Milio Em Orques E Crepiocas
  • Monstros Não Dizem Adeus
  • Ninguém Trabalha Mais Do Que As Operárias
  • Santuário Dos Dinossauros
  • Sonho De Herói
  • Teen Orixás, O Acarajé Lendário
  • Zuri

Publicação Juvenil

  • A Menina Que Vomitava Monstros
  • Achados & Perdidos
  • Ladras
  • Lama
  • Marina: Expressão (Graphic MSP)
  • Onde Habita O Medo
  • Orixás – Griô
  • Pigmento
  • Quando Nasce A Auto-Estima?
  • Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
  • Toda Crespa
  • Zuri

Publicação De Humor

  • A Balada Para Passear
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Cuscuz Surpresa
  • DC Sem Palavras
  • Esquisitona
  • Ladras
  • Linha Do Trem – Mas, Doutor
  • Nós Quatro
  • Só As Melhores
  • Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
  • Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
  • Velhos Millennials

Livro Teórico

  • Arquivo Ota: Um Mergulho Na Mente Mais Maluca Da HQ Brasileira
  • Branquitude, Representações E Privilégios: Estudo Sobre As Identidades Brancas Nas Histórias Em Quadrinhos
  • Histórias Em Quadrinhos E Divulgação Científica: As Tiras De Armandinho E Um Estudo Dos Comentários Dos Leitores No Facebook
  • Histórias Em Quadrinhos E Interdisciplinaridade
  • Humor Gráfico Na Alfabetização Visual
  • Imagens Negras Nos Quadrinhos
  • Japão – O Império Da Cultura Pop
  • O Que As Famílias Precisam Saber Sobre Cultura Pop Asiática: Mangás, Animes, Dramas E JCK Pop
  • Os Donos Da Rua – Representatividade Racial E As Transformações Do Protagonismo Negro No Universo Turma Da Mônica – Edição Ampliada Amazon
  • Quadrinhos, Comunicação & Entremeios – Diálogos Possíveis (Parte 1)
  • Supergays

Publicação Em Minissérie

  • Alack Sinner
  • Bitch Planet – Planeta Das Vagabundas
  • Borboleta Assassina
  • Cálculo Renal – As 13 Almas Do Joelma
  • Fire!
  • Savants Of Sounds
  • Serigy – O Herói Dos Excluídos
  • Tools Challenge Vol. 02
  • Twinkle: A Jornada Das Estrelas Gêmeas

Publicação De Tira

  • Aprendiz De Bruxa
  • Batata The Gato – Carmim
  • C De Coração
  • Cerrado Em Quadrinhos
  • Cuscuz Surpresa
  • Defeito Da Fabrica
  • Infinito Vol. 01
  • Laerte Total Gigante
  • Na Mira Da Lena Vol. 11 – Margô
  • Só As Melhores
  • Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma

Mangá E Produções Correlatas

  • Amarelo Seletivo
  • Astro Boy Big Vol. 01
  • Bruno Tem Um Namorado
  • Daruma: Perseverança
  • Ikkyu: Fogo () – Vol. 03
  • Jiraiya – O Novo Império Dos Ninjas
  • O Céu Para Conquistar
  • Púrpura
  • Romaria
  • Sailor Moon Eternal Edition Vol. 01
  • Simone
  • Yojimbot

Editora Do Ano

  • Brasa Editora
  • Comix Zone
  • Editora Conrad
  • Editora Draco
  • Editora JBC
  • Editora Veneta
  • Nemo
  • Pipoca & Nanquim
  • Quadrinhos Na Cia
  • Risco Editora
  • Zapata Edições

Novo Talento Desenhista

  • Benitta (Manga E Sal)
  • Cecilia Marins (Passarinho)
  • Cora Ronron (Maldição!!! Vol.02)
  • Cucas (Lama)
  • Débora Santos (Vidas Secas)
  • Douglas Docelino Da Conceição (Simone)
  • Magô Pool (Bicho Selvagem)
  • Oberas (Campo De Vaga-Lumes)
  • Rayanne Cardoso (Maramunhã – Na Terra Do Waraná)
  • Robson Moura (Contos Negros)
  • Sasyk (Pillow Talks)

Novo Talento Roteirista

  • Benitta (Manga E Sal)
  • Jailson Soares e Rafael Moura (Campo De Vaga-Lumes)
  • Kael Vitorelo (Filosofia Do Mamilo)
  • Laura Han Jin e Yasmim Di Giovanni (Infinitos Dias Restante)
  • Luiza Lemos (Erotika Occultum)
  • Magô Pool (Bicho Selvagem)
  • Monge Han (Daruma: Perseverança)
  • Nádia Freire (Brado Retumbante)
  • Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
  • Thais Silva Fonseca (Onde Habita O Medo)
  • Wagner Diesel (Odilo)

Desenhista Nacional

  • Alcimar Frazão (A Filha Do Homem)
  • Aline Zouvi (Pigmento)
  • Bianca Mól (Zuri)
  • Bianca Pinheiro (O Menino De Ouro & A Caixa De Alcebias)
  • Braziliano (Valongo)
  • Germana Viana (Gibi De Menininha – Damas Da Noite)
  • Gustavo Duarte (DC Sem Palavras)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Preta Ilustra (HQ Quarto De Despejo)
  • Talles Rodrigues (Mayara & Annabelle – Conflitos Internos)
  • Thiago Souto (O Teatro Fantasma)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)

Roteirista Nacional

  • Alex Mir (Orixás – Griô)
  • Aline Zouvi (Pigmento)
  • Felipe Castilho (Coringa: O Mundo)
  • Felipe Pan (As Sereias De Haarlem)
  • Ferréz (Carimbê)
  • Helena Cunha (Não Sou Orlando)
  • Orlandeli (Mais Uma História Para O Velho Smith)
  • Regiane Braz (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Triscila Oliveira (HQ Quarto De Despejo)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Colorista Nacional

  • Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
  • Diogo Mendes (Ringue)
  • Fred Rubim (Le Chevalier E A Volta Ao Mundo Em 80 Horas)
  • Germana Viana (Orixás – Griô)
  • Janis Ierullo (Capa De Culpa)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Marianne Gusmão (Coringa: O Mundo)
  • Piero Bagnariol (Luzia E Os Povos Do Brasil)
  • Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
  • Thais Leal (Monstros Não Dizem Adeus)
  • Verônica Berta (Marina – Expressão)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Arte Finalista Nacional

  • Al Stefano (Em Cantos Da Mata)
  • Amanda Freitas (The Flower Pot – O Começo)
  • Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
  • André Caliman (Era Uma Vez No Contestado)
  • Guilherme Petreca (Superpunk)
  • Hely De Brito E Emanuelly Araujo (HQ Quarto De Despejo)
  • Hiro Kawahara (Yowiya)
  • Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
  • Marcelo Costa (Capitão Feio – Memórias)
  • Mario Cau (Residuum – Tales Of Coral #01)
  • Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)

Produção Para Outras Linguagens

  • Além Dos Quadros: Memória Dos Quadrinhos De Santo André
  • Espetáculo Teatral Cabeça Oca No Mundo De Cora Coralina
  • Goetube – Augusto Paim Entrevista Seis Nomes Importantes Da Cena De Quadrinhos De Língua Alemã
  • Marco E Seus Amigos
  • Ogiva – O Mundo Não É Mais Nosso
  • Traços Do Amanhã

Evento

  • 12ª Edição Do Festival Internacional De Quadrinhos De Belo Horizonte – FIQ BH
  • 1º Encontro Internacional Da ASPAS (EIASPAS)
  • 40 Anos De Rê Bordosa – A Festa Da Porraloca
  • 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
  • 6ª CDQ Con: Feira De Quadrinhos
  • Educa HQ
  • POC CON 2024
  • Semana Do Quadrinho Nacional De Manaus
  • SESC Geek Literacon
  • Top! Top! Convenção Paraibana De Quadrinhos – 7ª Edição
  • Virada Nerd E O Dia Do Quadrinho Grátis

Exposição

  • 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
  • Exposição “Quadrinhos Sonoros Vol.1”
  • Exposição “Sabor Das Cores” – Obras E Preparos Artísticos De Carol Rossetti
  • Exposição Heróis DC
  • Exposição Negreiros
  • Nos Braços Do Violeiro
  • Reconstruir Sobre O Que Apagam – Os Espaços Reimaginados De Ana Koehler E Alves – Exposição Integrante Da 12ª Edição Do FIQ BH
  • Sangue, Suor E Nanquim

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar