Cearenses concorrem no HQmix, maior prêmio de quadrinhos do BR

Oficina da UFC e quadrinista cearense são indicados em premiação nacional de quadrinhosQuadrinista e projeto de quadrinhos cearenses são indicados para o Troféu HQMix; saiba mais sobre a maior premiação de quadrinhos no Brasil
Criado em 1989 com o objetivo de promover e premiar a produção de quadrinhos no Brasil, o Troféu HQMix chega à 37ª edição com indicação do quadrinista cearense Talles Rodrigues e do projeto de extensão Oficina de Quadrinhos, da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Com o livro "Mayara & Annabele - Conflitos internos" (2024), o jornalista Talles Rodrigues figura mais uma vez a lista de finalistas da premiação.
De Pablo Casado e Talles Rodrigues, a narrativa concorre à categoria de "Desenhista nacional". A obra de ficção é dividida em três volumes e dá continuidade às aventuras de "Mayara & Annabelle: Hora Extra".
Na produção indicada ao prêmio, primeira parte da trilogia, a narrativa se passa em Fortaleza. Mayara e Annabelle vivem um cotidiano burocrático no escritório onde trabalham até que um assassino em série, que utiliza magia contra suas vítimas, surge e provoca o caos em suas rotinas.
Oficina de Quadrinhos da UFC
Já a Oficina de Quadrinhos da UFC recebeu a indicação pela parte 1 do e-book "Quadrinhos, Comunicação e Entremeios - Diálogos Possíveis". Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC (PPGCom), o projeto lançou o primeiro volume em 2024 e já tem a segunda parte disponível e gratuita. A produção acadêmica entrou na lista da categoria "Livro Teórico".
A Oficina de Quadrinhos da UFC foi criada pelo professor Geraldo Jesuíno. Hoje, o grupo é coordenado pelo professor de Jornalismo Ricardo Jorge e reúne estudantes interessados em desenhar e produzir HQs.
Dividido em 28 categorias, o 37° HQMix listou cerca de dez títulos em cada uma das classificações. Os indicados serão avaliados pelo júri nacional, formado por mais de 2.000 pessoas que trabalham com produção e pesquisa em quadrinhos, até quinta-feira, 25 de setembro. A lista de vencedores deve ser divulgada ao fim deste mês, com entrega de troféus prevista para dezembro.
Lista de finalistas do 37° HQMIX
Web Tira
- As Tirinhas De Helô D’Angelo
- Batatinha Fantasma
- Cartumante
- Cecilia Marins
- Cerrado Em Quadrinhos
- Coletivo Educartum
- Cuscuz Surpresa
- Heloize Rodrigues Miranda
- Joãozim
- Sofia E Otto
- Tirinhas Da Carol Ito
Web Quadrinhos
- Cuscuz Surpresa
- Dandara: A Filha Do Fogo
- Homem-Grilo
- Manifesto De Uma Lésbica De 20 Anos
- Memoria Em Quadrinhos
- Memórias Da Intifada
- Pillow Talks
- Planeta Em Colapso – Reportagem Em Quadrinhos Sobre A Enchente No Rio Grande Do Sul
- Rios De Junho: Performances E Governamentalidade Nas Ruas De 2013
- Sonhando Com Coragem
- Um Quadrinho Pra Falar De Vulvodínia
Publicação Independente Seriada
- Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
- Asas Da Vingança
- Cara-Unicórnio – Vol. 01 Edição Especial
- Espera
- Monstros Não Dizem Adeus
- Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
- Nós Quatro
- O Jardim Das Fadas Selvagens
- O Retrato Inacabado De Madame Bardin – Vol. 01
- Orixás – Griô
- Purgatório: A Cozinha Fica Aqui (Parte 1)
Publicação Independente Ed. Única
- A Menina Que Vomitava Monstros
- Belmonte – O Cavaleiro Da Triste Figura
- Campo De Vaga-Lumes
- Capa De Culpa
- Cinzas Da Memória
- Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
- Mais Uma História Para O Velho Smith
- Manga E Sal
- Não Sou Orlando
- O Feminismo Que Eu Comprei
- Onde Habita O Medo
- Sendo Mulher Errado
- Simone
Publicação Independente De Grupo
- A Viagem De Maíra
- Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturista
- Aquele Da Capa Azul
- Café Espacial #22: Terror
- Eterno
- Melhores Do Mundo – A Última HQ Do MDM É Verdade Mermo
- Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
- No Andar De Baixo
- Orixás – Griô
- Quadrinhos À Margem: Narrativas Interioranas Sobre Identidade E Pertencimento
- Quadrinhos Sonoros Vol. 01
Publicação Mix
- Almanaque Kitembo 2K24 – Quadrinhos Afrofuturistas
- Arreda
- Coleção MSP 50
- Crônicas Da Augusta
- Gibi De Menininha – Damas Da Noite
- Júlio Lancellotti #Acolhe
- Mulher Vida Liberdade
- Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
- O Outro Lado Do Mucuruçá
- Quadrinhos Sonoros Vol.01
- Samba – Música Popular Em Quadrinhos
- Vozes Da Marvel: Orgulho Vol. 03
Edição Especial Estrangeira
- Céleste E Proust
- Dark Spaces – Wildfire
- DC Sem Palavras
- Diário De Oaxaca
- É Solitário No Centro Da Terra
- Meu Amigo Kim Jong-Um
- Minha Coisa Favorita É Monstro – Livro 2
- Mulher Vida Liberdade
- O Eternauta (Edição Definitiva)
- Odile E Os Crocodilos
- Pagar A Terra
- Roaming
Edição Especial Nacional
- As Sereias De Haarlem
- Bem-Vinda De Volta
- Carimbê
- Do Contra: Herança (Graphic MSP)
- Júlio Lancellotti #Acolhe
- Laerte Total Gigante Vol. 01
- Marina: Expressão (Graphic MSP)
- Muzinga
- Não Sou Orlando
- Pigmento
- Quando Nasce A Autoestima?
- Samba – Música Popular Em Quadrinhos
Publicação De Aventura/Terror/Fantasia
- A Menina Que Vomitava Monstros
- Cinzas Da Memória
- Condado Maldito Vol. 08: Guerra Das Bruxas
- Contos Negros
- Crônicas Do Horror – O Devorador De Almas
- Em Cantos Da Mata
- Gibi De Menininha – Damas Da Noite
- Kililana Song
- Não Se Assuste, Isso É Coisa De Mulher!
- No Andar De Baixo
- Onde Habita O Medo
- Quadrinhos Sonoros Vol.1
Adaptação Para Os Quadrinhos
- A Estrada
- A Revolução Dos Bichos Em Quadrinhos
- Frankenstein
- HQ Quarto De Despejo
- Morte E Vida Severina
- Nao Sou Orlando
- Noite De Almirante E Outros Contos De Machado De Assis
- Pocahontas
- Samba – Música Popular Em Quadrinhos
- Senhor Das Moscas
- Teen Orixás, O Acarajé Lendário
- Vidas Secas Em HQ
Publicação De Clássico
- A Insuportável Leveza Do Ser E Outras Histórias
- Astro Boy Big Vol. 01
- Cavaleiros Do Zodíaco Saint Seiya Final Edition Vol. 01
- Cebolinha 1974 – Biblioteca Mauricio De Sousa
- Ciranda Da Solidão – Edição Deluxe
- Coleção Crepax: Drácula, Frankenstein E Outras Histórias
- Coleção MSP 50
- Magali 1989 – Biblioteca Mauricio De Sousa
- Mortadelo E Salaminho – O Sulfato Atômico
- O Eternauta (Edição Definitiva)
- Sangue E Terror
- Usagi Yojimbo Vol. 05
Publicação Infantil
- A Viagem De Maíra
- Do Contra: Herança (Graphic MSP)
- Maramunhã – Na Da Terra Do Waraná
- Meninas
- Mila E Milio Em Orques E Crepiocas
- Monstros Não Dizem Adeus
- Ninguém Trabalha Mais Do Que As Operárias
- Santuário Dos Dinossauros
- Sonho De Herói
- Teen Orixás, O Acarajé Lendário
- Zuri
Publicação Juvenil
- A Menina Que Vomitava Monstros
- Achados & Perdidos
- Ladras
- Lama
- Marina: Expressão (Graphic MSP)
- Onde Habita O Medo
- Orixás – Griô
- Pigmento
- Quando Nasce A Auto-Estima?
- Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
- Toda Crespa
- Zuri
Publicação De Humor
- A Balada Para Passear
- Cerrado Em Quadrinhos
- Cuscuz Surpresa
- DC Sem Palavras
- Esquisitona
- Ladras
- Linha Do Trem – Mas, Doutor
- Nós Quatro
- Só As Melhores
- Só Com A Gente: Uma Viagem Em Quadrinhos Ao Deserto Do Atacama
- Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
- Velhos Millennials
Livro Teórico
- Arquivo Ota: Um Mergulho Na Mente Mais Maluca Da HQ Brasileira
- Branquitude, Representações E Privilégios: Estudo Sobre As Identidades Brancas Nas Histórias Em Quadrinhos
- Histórias Em Quadrinhos E Divulgação Científica: As Tiras De Armandinho E Um Estudo Dos Comentários Dos Leitores No Facebook
- Histórias Em Quadrinhos E Interdisciplinaridade
- Humor Gráfico Na Alfabetização Visual
- Imagens Negras Nos Quadrinhos
- Japão – O Império Da Cultura Pop
- O Que As Famílias Precisam Saber Sobre Cultura Pop Asiática: Mangás, Animes, Dramas E JCK Pop
- Os Donos Da Rua – Representatividade Racial E As Transformações Do Protagonismo Negro No Universo Turma Da Mônica – Edição Ampliada Amazon
- Quadrinhos, Comunicação & Entremeios – Diálogos Possíveis (Parte 1)
- Supergays
Publicação Em Minissérie
- Alack Sinner
- Bitch Planet – Planeta Das Vagabundas
- Borboleta Assassina
- Cálculo Renal – As 13 Almas Do Joelma
- Fire!
- Savants Of Sounds
- Serigy – O Herói Dos Excluídos
- Tools Challenge Vol. 02
- Twinkle: A Jornada Das Estrelas Gêmeas
Publicação De Tira
- Aprendiz De Bruxa
- Batata The Gato – Carmim
- C De Coração
- Cerrado Em Quadrinhos
- Cuscuz Surpresa
- Defeito Da Fabrica
- Infinito Vol. 01
- Laerte Total Gigante
- Na Mira Da Lena Vol. 11 – Margô
- Só As Melhores
- Tirinhas Para Ler Enquanto Enrola Na Firma
Mangá E Produções Correlatas
- Amarelo Seletivo
- Astro Boy Big Vol. 01
- Bruno Tem Um Namorado
- Daruma: Perseverança
- Ikkyu: Fogo () – Vol. 03
- Jiraiya – O Novo Império Dos Ninjas
- O Céu Para Conquistar
- Púrpura
- Romaria
- Sailor Moon Eternal Edition Vol. 01
- Simone
- Yojimbot
Editora Do Ano
- Brasa Editora
- Comix Zone
- Editora Conrad
- Editora Draco
- Editora JBC
- Editora Veneta
- Nemo
- Pipoca & Nanquim
- Quadrinhos Na Cia
- Risco Editora
- Zapata Edições
Novo Talento Desenhista
- Benitta (Manga E Sal)
- Cecilia Marins (Passarinho)
- Cora Ronron (Maldição!!! Vol.02)
- Cucas (Lama)
- Débora Santos (Vidas Secas)
- Douglas Docelino Da Conceição (Simone)
- Magô Pool (Bicho Selvagem)
- Oberas (Campo De Vaga-Lumes)
- Rayanne Cardoso (Maramunhã – Na Terra Do Waraná)
- Robson Moura (Contos Negros)
- Sasyk (Pillow Talks)
Novo Talento Roteirista
- Benitta (Manga E Sal)
- Jailson Soares e Rafael Moura (Campo De Vaga-Lumes)
- Kael Vitorelo (Filosofia Do Mamilo)
- Laura Han Jin e Yasmim Di Giovanni (Infinitos Dias Restante)
- Luiza Lemos (Erotika Occultum)
- Magô Pool (Bicho Selvagem)
- Monge Han (Daruma: Perseverança)
- Nádia Freire (Brado Retumbante)
- Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
- Thais Silva Fonseca (Onde Habita O Medo)
- Wagner Diesel (Odilo)
Desenhista Nacional
- Alcimar Frazão (A Filha Do Homem)
- Aline Zouvi (Pigmento)
- Bianca Mól (Zuri)
- Bianca Pinheiro (O Menino De Ouro & A Caixa De Alcebias)
- Braziliano (Valongo)
- Germana Viana (Gibi De Menininha – Damas Da Noite)
- Gustavo Duarte (DC Sem Palavras)
- Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
- Preta Ilustra (HQ Quarto De Despejo)
- Talles Rodrigues (Mayara & Annabelle – Conflitos Internos)
- Thiago Souto (O Teatro Fantasma)
- Verônica Berta (Marina – Expressão)
Roteirista Nacional
- Alex Mir (Orixás – Griô)
- Aline Zouvi (Pigmento)
- Felipe Castilho (Coringa: O Mundo)
- Felipe Pan (As Sereias De Haarlem)
- Ferréz (Carimbê)
- Helena Cunha (Não Sou Orlando)
- Orlandeli (Mais Uma História Para O Velho Smith)
- Regiane Braz (Quando Nasce A Autoestima?)
- Triscila Oliveira (HQ Quarto De Despejo)
- Verônica Berta (Marina – Expressão)
- Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Colorista Nacional
- Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
- Diogo Mendes (Ringue)
- Fred Rubim (Le Chevalier E A Volta Ao Mundo Em 80 Horas)
- Germana Viana (Orixás – Griô)
- Janis Ierullo (Capa De Culpa)
- Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
- Marianne Gusmão (Coringa: O Mundo)
- Piero Bagnariol (Luzia E Os Povos Do Brasil)
- Pris Gallicchio (Colorindo A Dor)
- Thais Leal (Monstros Não Dizem Adeus)
- Verônica Berta (Marina – Expressão)
- Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Arte Finalista Nacional
- Al Stefano (Em Cantos Da Mata)
- Amanda Freitas (The Flower Pot – O Começo)
- Amanda Miranda (Braba – Antologia Brasileira De Quadrinhos)
- André Caliman (Era Uma Vez No Contestado)
- Guilherme Petreca (Superpunk)
- Hely De Brito E Emanuelly Araujo (HQ Quarto De Despejo)
- Hiro Kawahara (Yowiya)
- Jefferson Costa (Quando Nasce A Autoestima?)
- Marcelo Costa (Capitão Feio – Memórias)
- Mario Cau (Residuum – Tales Of Coral #01)
- Wander Antunes (O Silêncio E A Tempestade)
Produção Para Outras Linguagens
- Além Dos Quadros: Memória Dos Quadrinhos De Santo André
- Espetáculo Teatral Cabeça Oca No Mundo De Cora Coralina
- Goetube – Augusto Paim Entrevista Seis Nomes Importantes Da Cena De Quadrinhos De Língua Alemã
- Marco E Seus Amigos
- Ogiva – O Mundo Não É Mais Nosso
- Traços Do Amanhã
Evento
- 12ª Edição Do Festival Internacional De Quadrinhos De Belo Horizonte – FIQ BH
- 1º Encontro Internacional Da ASPAS (EIASPAS)
- 40 Anos De Rê Bordosa – A Festa Da Porraloca
- 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
- 6ª CDQ Con: Feira De Quadrinhos
- Educa HQ
- POC CON 2024
- Semana Do Quadrinho Nacional De Manaus
- SESC Geek Literacon
- Top! Top! Convenção Paraibana De Quadrinhos – 7ª Edição
- Virada Nerd E O Dia Do Quadrinho Grátis
Exposição
- 51º Salão Internacional De Humor De Piracicaba
- Exposição “Quadrinhos Sonoros Vol.1”
- Exposição “Sabor Das Cores” – Obras E Preparos Artísticos De Carol Rossetti
- Exposição Heróis DC
- Exposição Negreiros
- Nos Braços Do Violeiro
- Reconstruir Sobre O Que Apagam – Os Espaços Reimaginados De Ana Koehler E Alves – Exposição Integrante Da 12ª Edição Do FIQ BH
- Sangue, Suor E Nanquim