Projeto social distribuirá 1.500 livros em comunidades de Fortaleza

Baú de Leitura entrega 1500 livros em comunidades periféricas de Fortaleza / Crédito: Casa de Contos/Divulgação

Com 20 anos de atuação no incentivo à literatura em Fortaleza, o projeto Baú de Leitura irá distribuir 1.500 livros em regiões periféricas da Capital, de agosto a novembro. Iniciativa da Casa do Conto em parceria com a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), através do Prêmio Arte Leitura/Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), a ação irá entregar as obras para novos espaços de leitura e bibliotecas comunitárias.

Serão 300 livros divididos por local, sendo eles: Jangurussu, em agosto; Itaperi, em setembro; uma comunidade de matriz afro-brasileira, também em setembro; Cais do Porto e Serviluz, em outubro; e finaliza em novembro, no Dia da Cultura, no Minimuseu Firmeza, no Mondubim. O acervo traz literatura infantil, juvenil, clássicos, HQs e cordéis. Cerca de 30% das obras são de autoria cearense. Baú de Leitura: programação de oficinas O Baú da Leitura também irá realizar formações para voluntários e mediadores de leitura das bibliotecas comunitárias e novos espaços. A oficina acontecerá na quinta-feira, 14, na biblioteca Cristina Poeta.

Também será realizada a oficina de Dinamização de Acervos com a narradora Júlia Barros, em setembro, na biblioteca Herbênia Gurgel. Em outubro, é a vez da oficina de Musicalização com o narrador, arte-educador e músico Teddy Williams. Com foco em cantigas populares, a aula acontece no Cuca Jangurussu. E, por último, a oficina de Mediação de Leitura com a escritora e narradora Mara Monteiro, em 5 de novembro.

Programação completa: 14 de agosto 8h - Entrega do 1º Baú de Leitura Onde: Calçada da Leitura da Casa do Conto (Rua Muriá, 1157 - Jangurussu) 13h às 16h - Oficina de contação de história com o escritor e narrador Almir Mota

Onde: Biblioteca Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, 580 - Autran Nunes) 19 de setembro 8h - Entrega do 2º Baú de Leitura Onde: Associação Cultural Ilé Ibá Asé Kposú Aziri (Rua Campo Maior, 356 - Itaperi)