Projeto social distribuirá 1.500 livros em comunidades de Fortaleza

Projeto social Baú de Leitura irá entregar 1.500 livros em bairros periféricos de Fortaleza até novembro
Autor Eduarda Porfírio
Tipo Notícia

Com 20 anos de atuação no incentivo à literatura em Fortaleza, o projeto Baú de Leitura irá distribuir 1.500 livros em regiões periféricas da Capital, de agosto a novembro.

Iniciativa da Casa do Conto em parceria com a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), através do Prêmio Arte Leitura/Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), a ação irá entregar as obras para novos espaços de leitura e bibliotecas comunitárias.

Serão 300 livros divididos por local, sendo eles: Jangurussu, em agosto; Itaperi, em setembro; uma comunidade de matriz afro-brasileira, também em setembro; Cais do Porto e Serviluz, em outubro; e finaliza em novembro, no Dia da Cultura, no Minimuseu Firmeza, no Mondubim.

O acervo traz literatura infantil, juvenil, clássicos, HQs e cordéis. Cerca de 30% das obras são de autoria cearense.

Baú de Leitura: programação de oficinas

O Baú da Leitura também irá realizar formações para voluntários e mediadores de leitura das bibliotecas comunitárias e novos espaços. A oficina acontecerá na quinta-feira, 14, na biblioteca Cristina Poeta.

Também será realizada a oficina de Dinamização de Acervos com a narradora Júlia Barros, em setembro, na biblioteca Herbênia Gurgel.

Em outubro, é a vez da oficina de Musicalização com o narrador, arte-educador e músico Teddy Williams. Com foco em cantigas populares, a aula acontece no Cuca Jangurussu.

E, por último, a oficina de Mediação de Leitura com a escritora e narradora Mara Monteiro, em 5 de novembro.

Programação completa:

  • 14 de agosto

8h - Entrega do 1º Baú de Leitura

Onde: Calçada da Leitura da Casa do Conto (Rua Muriá, 1157 - Jangurussu)

13h às 16h - Oficina de contação de história com o escritor e narrador Almir Mota

Onde: Biblioteca Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, 580 - Autran Nunes)

  • 19 de setembro

8h - Entrega do 2º Baú de Leitura

Onde: Associação Cultural Ilé Ibá Asé Kposú Aziri (Rua Campo Maior, 356 - Itaperi)

13h às 16h - Oficina de Dinamização de Acervos com a narradora Júlia Barros

Onde: Biblioteca Herbênia Gurgel (Rua 541 E - Conj. Ceará II)

  • 11 de outubro

8h - Entrega do 3º Baú de Leitura

Onde: Biblioteca Comunitária Quintal cultural (rua Xavier da Silveira, 2781 - Granja Lisboa)

Entrega do 4º Baú de Leitura - sem horário divulgado 

Onde: Biblioteca Comunitária Anjo Rafael (Rua São Felipe, 868 - Canindezinho)

Contação de histórias e leituras com os autores de literatura infantil da Casa do Conto: Mara Monteiro, Júlia Barros, Kelsen Bravos, Daniel Dias, Teddy Williams e Almir Mota

Onde: Biblioteca Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572 - Benfica)

  • 18 de outubro 

13h - Oficina de cantigas de rodas e outras modas com o músico, narrador e arte-educador Teddy Williams

Onde: Cuca Jangurussu (Avenida Governador Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

  • 5 de novembro - Dia da Cultura

8h - Entrega do 5º Baú de Leitura

Onde: Biblioteca comunitária itinerante do Instituto Trêsmares - Serviluz (Rua Flávio Marcílio, 28 - Cais do Porto)

13h às 16h - Oficina de Mediação de Leitura com a escritora e narradora Mara Monteiro

Onde: Biblioteca Municipal Dolor Barreira (Avenida da Universidade, 2572 - Benfica)

