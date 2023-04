'Quadrinhos são revolucionários', diz Maurício de Souza sobre críticas

O quadrinista Maurício de Souza se defende dos ataques do jornalista James Akel, o concorrente de Maurício à 8º cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL)

O escritor e desenhista Maurício de Sousa saiu em defesa dos gibis ao rebater os ataques feitos pelo jornalista James Akel. Recentemente o jornalista ganhou destaque na mídia ao falar que "gibi não é literatura". A crítica de Akel acontece no momento em que os dois escritores concorrem à 8º cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada por Cleonice Berardinelli.

"Quadrinhos são revolucionários, ficam entre literatura e arte gráfica" afirmou Maurício em entrevista ao portal G1.

Contexto dos ataques

Em março deste ano, Maurício de Sousa se candidatou para ocupar a 8º cadeira na ABL. A candidatura do cartunista foi oficializada por meio de uma carta, onde ele se disponibiliza para contribuir na criação de novos leitores por meio dos gibis. No documento Maurício define os quadrinhos como "literatura pura" e isso foi um dos motivos das críticas feitas pelo jornalista James Akel.

No último dia 14, Akel deu uma entrevista à revista Veja e afirmou que não considerava quadrinho como parte da literatura e que ver a carta de candidatura de Maurício foi a razão pela qual o jornalista decidiu entrar na candidatura também. Ele destacou que ficou irritado pois "histórias em quadrinhos estão no campo do entretenimento, não da educação".

Maurício rebateu o comentário e afirmou não estar abalado com as críticas, pelo contrário, ficou "assustado" com a repercussão que o assunto tomou nas redes e enxerga isso como algo positivo, pois grande parte da internet saiu em defesa dos quadrinhos, diversos fãs, colunistas e até mesmo jornalistas.

A candidatura de Maurício foi oficializada no mesmo ano em que a "Turma da Mônica" completa 60 anos de criação.



