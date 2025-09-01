Netflix revela 1ª imagem da personagem de Lady Gaga em ‘Wandinha’Lady Gaga irá interpretar Rosaline Rotwood, nova personagem de 'Wandinha', da Netflix
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 1º, a primeira imagem da cantora Lady Gaga caracterizada como Rosaline Rotwood, personagem que irá interpretar em “Wandinha”.
Lady Gaga surge na série de maior sucesso atualmente no streaming da Netflix ainda nesta temporada. Com a primeira parte lançada no início de agosto, a segunda parte – que contará com a participação especial de Gaga – está marcada para estrear no dia 3 deste mês.
“Uma visão venenosa. Aqui está a primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood”, escreveu a plataforma em publicação nas redes sociais.
Na foto, a cantora, que esteve no Brasil em maio deste ano, aparece trajando um vestido branco, com cabelos platinados e acompanhada da Mãozinha.
