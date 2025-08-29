Com filmes inéditos no Brasil, 35º Cine Ceará anuncia selecionados

"Gravidade", filme do diretor pernambucano Leo Tabosa, compete na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem no 35º Cine Ceará / Crédito: Petrus Cariry/Divulgação

Principal festival de cinema do Estado, o Cine Ceará chega à 35ª edição este ano com novidades na programação. Seguindo com a agenda de homenagens, exibições e ações formativas, o evento de 2025 traz para o público seis filmes inéditos no Brasil que fazem sua estreia na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

Marcado para ocorrer de 20 a 26 de setembro, o evento cinematográfico anunciou nesta sexta-feira, 29, a lista de filmes selecionados para as duas categorias que dão destaque às produções nacionais e da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. 35º Ciné Ceará tem filmes inéditos na competição principal Na disputa que reúne filmes internacionais, a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem traz entre os concorrentes de 2025 duas produções brasileiras: "Gravidade", de Leo Tabosa, e "Do outro lado do pavilhão", de Emília Silveira. Somam-se a eles: "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico); "Um cabo solto", de Daniel Hendle (Uruguai/Argentina/Espanha); "Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha); e "Eco de Luz", de Misha Vallejo (Equador).

Filmes nacionais são selecionados para 35º Cine Ceará Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, que apresenta filmes de brasileiros ou radicados há mais de três anos, estão: "Brincadeira de criança", de João Toldi (São Paulo); "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni (Mato Grosso/São Paulo); "Canto", de Danilo Daher (Goiás); "Boi de salto", de Tássia Araújo (Piauí); e "O Amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Bahia). Ainda na categoria, três produções do Ceará também foram selecionadas: "Amores na pasajen", de Daniele Ellery; "Fogos de artifício", de Andreia Pires; e "Peixe morto", de João Fontenele.