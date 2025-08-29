Com filmes inéditos no Brasil, 35º Cine Ceará anuncia selecionados

Com filmes inéditos no Brasil, 35º Cine Ceará anuncia selecionadosEdição de 2025 do Cine Ceará acontece entre os dias 20 e 26 de setembro
Principal festival de cinema do Estado, o Cine Ceará chega à 35ª edição este ano com novidades na programação. Seguindo com a agenda de homenagens, exibições e ações formativas, o evento de 2025 traz para o público seis filmes inéditos no Brasil que fazem sua estreia na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.
Leia também | 35º Cine Ceará exibe produções brasileiras que estiveram em Cannes
Marcado para ocorrer de 20 a 26 de setembro, o evento cinematográfico anunciou nesta sexta-feira, 29, a lista de filmes selecionados para as duas categorias que dão destaque às produções nacionais e da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha.
35º Ciné Ceará tem filmes inéditos na competição principal
Na disputa que reúne filmes internacionais, a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem traz entre os concorrentes de 2025 duas produções brasileiras: “Gravidade”, de Leo Tabosa, e “Do outro lado do pavilhão”, de Emília Silveira.
Somam-se a eles: “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico); “Um cabo solto”, de Daniel Hendle (Uruguai/Argentina/Espanha); “Ao oeste, em Zapata”, de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha); e “Eco de Luz”, de Misha Vallejo (Equador).
Relembre | Veja lista completa de filmes vencedores do 34º Cine Ceará
Filmes nacionais são selecionados para 35º Cine Ceará
Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, que apresenta filmes de brasileiros ou radicados há mais de três anos, estão: “Brincadeira de criança”, de João Toldi (São Paulo); “Minha mãe é uma vaca”, de Moara Passoni (Mato Grosso/São Paulo); “Canto”, de Danilo Daher (Goiás); “Boi de salto”, de Tássia Araújo (Piauí); e “O Amor não cabe na sala”, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Bahia).
Ainda na categoria, três produções do Ceará também foram selecionadas: “Amores na pasajen”, de Daniele Ellery; “Fogos de artifício”, de Andreia Pires; e “Peixe morto”, de João Fontenele.
Leia também | Festival de Cinema de Gramado celebra artistas nordestinos
Categoria que celebra as criações de produtoras e diretores do Estado, a Mostra Olhar do Ceará selecionou quatro longas-metragens e 14 curtas-metragens. Conheça os selecionados:
Mostra Olhar do Ceará: longa-metragens
- “Bom fim”, de Rafael Vilarouca
- “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes
- “Resumo da Ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda
- “Verbo ser”, de Nívia Uchôa
Mostra Olhar do Ceará: curta-metragens
- “Acaso Revisitado”, de Felipe Camilo
- “Alheio”, de Pedro Paulo Araújo
- “Do lado de dentro”, de Marina Hilbert
- “Estrangeiro”, de Edigar Martins
- “Faísca”, de Bárbara Matias Kariri
- “Fortaleza Liberta”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro
- “Límite”, de Lucas Melo e Thamires Coimbra
- “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Thiago Coutinho e Yan Tavares
- “Na peleja brasileira”, de Victor Furtado
- “O medo tá foda”, de Esaú Pereira
- “Revoada”, de Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo
- “Secundária”, de Amanda Pontes e Michelline Helena
- “Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C.
- “Vermelho de bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes
35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
- Quando: de 20 a 26 de setembro
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara