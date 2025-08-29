Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com filmes inéditos no Brasil, 35º Cine Ceará anuncia selecionados

Edição de 2025 do Cine Ceará acontece entre os dias 20 e 26 de setembro
Principal festival de cinema do Estado, o Cine Ceará chega à 35ª edição este ano com novidades na programação. Seguindo com a agenda de homenagens, exibições e ações formativas, o evento de 2025 traz para o público seis filmes inéditos no Brasil que fazem sua estreia na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

Marcado para ocorrer de 20 a 26 de setembro, o evento cinematográfico anunciou nesta sexta-feira, 29, a lista de filmes selecionados para as duas categorias que dão destaque às produções nacionais e da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha.

35º Ciné Ceará tem filmes inéditos na competição principal

Na disputa que reúne filmes internacionais, a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem traz entre os concorrentes de 2025 duas produções brasileiras: “Gravidade”, de Leo Tabosa, e “Do outro lado do pavilhão”, de Emília Silveira.

Somam-se a eles: “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico); “Um cabo solto”, de Daniel Hendle (Uruguai/Argentina/Espanha); “Ao oeste, em Zapata”, de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha); e “Eco de Luz”, de Misha Vallejo (Equador).

Filmes nacionais são selecionados para 35º Cine Ceará

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, que apresenta filmes de brasileiros ou radicados há mais de três anos, estão: “Brincadeira de criança”, de João Toldi (São Paulo); “Minha mãe é uma vaca”, de Moara Passoni (Mato Grosso/São Paulo); “Canto”, de Danilo Daher (Goiás); “Boi de salto”, de Tássia Araújo (Piauí); e “O Amor não cabe na sala”, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Bahia).

Ainda na categoria, três produções do Ceará também foram selecionadas: “Amores na pasajen”, de Daniele Ellery; “Fogos de artifício”, de Andreia Pires; e “Peixe morto”, de João Fontenele.

Categoria que celebra as criações de produtoras e diretores do Estado, a Mostra Olhar do Ceará selecionou quatro longas-metragens e 14 curtas-metragens. Conheça os selecionados:

Mostra Olhar do Ceará: longa-metragens

  • “Bom fim”, de Rafael Vilarouca
  • “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes
  • “Resumo da Ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda
  • “Verbo ser”, de Nívia Uchôa

Mostra Olhar do Ceará: curta-metragens

  • “Acaso Revisitado”, de Felipe Camilo
  • “Alheio”, de Pedro Paulo Araújo
  • “Do lado de dentro”, de Marina Hilbert
  • “Estrangeiro”, de Edigar Martins
  • “Faísca”, de Bárbara Matias Kariri
  • “Fortaleza Liberta”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro
  • “Límite”, de Lucas Melo e Thamires Coimbra
  • “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Thiago Coutinho e Yan Tavares
  • “Na peleja brasileira”, de Victor Furtado
  • “O medo tá foda”, de Esaú Pereira
  • “Revoada”, de Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo
  • “Secundária”, de Amanda Pontes e Michelline Helena
  • “Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C.
  • “Vermelho de bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes

35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

  • Quando: de 20 a 26 de setembro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara 



