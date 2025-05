Lady Gaga agradece aos fãs após show para milhões no Rio de Janeiro

Cantora norte-americana se apresentou para mais de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana e emocionou o público com homenagem ao Brasil

O agradecimento foi feito por meio de seu perfil no Instagram . Para Gaga, nada poderia prepará-la para o sentimento que experimentou durante a apresentação, que lhe causou um profundo orgulho e uma alegria absoluta ao cantar para os brasileiros.

No início da tarde deste domingo, 4, a cantora norte-americana Lady Gaga agradeceu aos fãs brasileiros pelo show realizado na Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, neste sábado, 3.

“A visão da multidão durante as minhas canções de abertura me tirou o fôlego. Seu coração brilha tanto, sua cultura é tão vibrante e especial. Espero que saibam o quanto estou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês”, declarou a artista sobre o Brasil.

Segundo ela, um público de 2,5 milhões de pessoas a viu cantar.

“A maior multidão para qualquer mulher na história. Gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro – sei que não posso, mas posso dizer o seguinte: se você perder o rumo, pode encontrar o caminho de volta se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode conquistar dignidade se dedicar sua paixão e sua arte, esforçando-se para alcançar novos patamares – você pode se elevar, mesmo que isso leve algum tempo”, concluiu a cantora.

De acordo com a Riotur, cerca de 2,1 milhões de pessoas estiveram presentes na orla carioca, superando o público do megashow de Madonna, em maio do ano passado, que reuniu aproximadamente 1,6 milhão de fãs.