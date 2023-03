Jenna Ortega negou várias vezes o papel de Wandinha; entenda razão

O papel de Wandinha na série da Netflix quase foi de outra atriz que não Jenna Ortega. Em entrevista ao portal The Times UK, a norte-americana falou que repassou várias vezes a oferta de interpretar a personagem porque ela "já tinha feito TV demais".

O motivo de Jenna ter aceitado o papel de Wandinha foi descobrir que o diretor seria Tim Burton, por quem ela tem muita admiração. A carreira da atriz de 20 anos começou e se desenvolveu quase inteiramente pela TV, em produções infantis e no seriado "Jane the Virgin".

“Recebi o e-mail, repassei a oferta. Eu tinha feito tanta TV na minha vida, tudo que eu sempre quis fazer é filmar. Eu estava com medo de que, ao assinar o contrato para outra série de televisão, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e com os quais me importava", contou a atriz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre ter aceitado a proposta, ela explica: "A única razão pela qual voltei atrás é porque Tim (Burton) é uma lenda, e por acaso nos demos muito bem. Mas mesmo assim eu disse: 'Ah, não, acho que estou bem', algumas vezes (a mais)".

Jenna Ortega, no entanto, não limitou sua participação à atuação. Com muita influência no roteiro e na construção da personagem, a artista também será creditada como produtora-executiva a partir da próxima temporada.

Sobre o assunto Wandinha: Jenna Ortega revela problemas com experiência na série

"Pânico 6" ganha trailer com Jenna Ortega, a Wandinha

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags