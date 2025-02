Camila Cabello vem ao Brasil para show no The Town 2025

Camila Cabello é confirmada no The Town 2025 e se une a Katy Perry na apresentação do dia 14 de setembro / Crédito: Reprodução/Instagram @camila_cabello

A cantora Camila Cabello retorna ao Brasil para show durante o festival The Town 2025. A atualização na programação do evento de música foi anunciada nesta segunda-feira, 17, nas redes sociais do The Town. “Prontos para cantar todos os hits ao vivo na Cidade da Música, Camilizers?”, convidou na legenda da publicação. O show da artista ocorre no dia 14 de setembro e será realizado no Palco Skyline.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Camila Cabello se une a Katy Perry na data que se monta para ser o Dia do Pop do The Town 2025. A última apresentação da cubana-americana no País foi em 2022, durante o Rock In Rio daquele ano.

Camilla traz para o Brasil a turnê “Yours, C”, que tem início no mês de junho e também está prevista para passar pela Espanha, França, Alemanha, Holanda, Irlanda e Inglaterra. Veja os artistas confirmados até agora por dia do The Town 2025

O festival divulgou, até o momento, algumas atrações da primeira sexta-feira de shows e a atração principal do último dia de festa. Confira: Dia 7 de setembro (07/09) Green Day



Sex Pistols



Iggy Pop



Pitty

Dia 14 de setembro (14/09) Katy Perry



Camila Cabello The Town Card: como garantir seu ingresso

A página oficial do evento também confirmou a data de início das vendas do The Town Card, passe que dá direito a um ingresso para o evento.