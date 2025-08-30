Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão extra de 'Djavan – O Musical: Vidas' é anunciada em Fortaleza

Devido à procura, foi aberta uma sessão extra do musical que celebra a trajetória de Djavan. A apresentação acontece dia 12 de outubro, às 14 horas, no Cineteatro São Luiz, somando-se às já confirmadas nos dias 10, 11 e 12 de outubro
Autor Carolina Passos
Notícia

Devido à grande procura, o Cineteatro São Luiz abriu uma sessão extra do espetáculo “Djavan – O Musical: Vidas pra contar”.

A nova apresentação será realizada no dia 12 de outubro, às 14 horas, somando-se às sessões já confirmadas para os dias 10, 11 e 12 de outubro.

A montagem celebra a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira, Djavan, conduzindo o público em uma viagem que parte do sertão de Maceió até os grandes palcos do país.

No espetáculo, não estão apenas os sucessos que marcaram gerações, mas também passagens íntimas e inspiradoras da vida de Djavan.

Com direção artística de João Fonseca e texto assinado por Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias.

A concepção é de Gustavo Nunes, responsável por unir em cena música, teatro e memória afetiva em um tributo emocionante ao artista.

Djavan – O Musical: Vidas pra contar

  • Quando: 10 a 12 de outubro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: entre R$ 21 e R$ 200
  • Ingressos: disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro
  • Instagram: @cineteatrosaoluiz

