Sessão extra de 'Djavan – O Musical: Vidas' é anunciada em Fortaleza

Sessão extra de 'Djavan – O Musical: Vidas' é anunciada em FortalezaDevido à procura, foi aberta uma sessão extra do musical que celebra a trajetória de Djavan. A apresentação acontece dia 12 de outubro, às 14 horas, no Cineteatro São Luiz, somando-se às já confirmadas nos dias 10, 11 e 12 de outubro
Devido à grande procura, o Cineteatro São Luiz abriu uma sessão extra do espetáculo “Djavan – O Musical: Vidas pra contar”.
A nova apresentação será realizada no dia 12 de outubro, às 14 horas, somando-se às sessões já confirmadas para os dias 10, 11 e 12 de outubro.
A montagem celebra a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira, Djavan, conduzindo o público em uma viagem que parte do sertão de Maceió até os grandes palcos do país.
No espetáculo, não estão apenas os sucessos que marcaram gerações, mas também passagens íntimas e inspiradoras da vida de Djavan.
Com direção artística de João Fonseca e texto assinado por Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias.
A concepção é de Gustavo Nunes, responsável por unir em cena música, teatro e memória afetiva em um tributo emocionante ao artista.
Djavan – O Musical: Vidas pra contar
- Quando: 10 a 12 de outubro
- Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: entre R$ 21 e R$ 200
- Ingressos: disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro
- Instagram: @cineteatrosaoluiz