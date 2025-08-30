Sessão extra de 'Djavan – O Musical: Vidas' é anunciada em Fortaleza

Montagem que homenageia a vida e a obra de Djavan é protagonizado pelo ator mineiro Raphael Elias / Crédito: Reprodução/ Instagram

Devido à grande procura, o Cineteatro São Luiz abriu uma sessão extra do espetáculo “Djavan – O Musical: Vidas pra contar”.

A nova apresentação será realizada no dia 12 de outubro, às 14 horas, somando-se às sessões já confirmadas para os dias 10, 11 e 12 de outubro.