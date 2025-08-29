Filha de Beth Carvalho participa de show em homenagem à sambista

Filha de Beth Carvalho participa de show em homenagem à sambistaO Sambabook, projeto multiplataforma que preserva a memória do samba, dedica sua nova edição a Beth Carvalho. O show em Fortaleza acontece dia 17 de outubro, no Teatro RioMar, reunindo Prettos, Lu Carvalho e Luana Carvalho
O Teatro RioMar Fortaleza será palco de uma celebração especial ao samba no dia 17 de outubro.
A capital cearense recebe o Sambabook Beth Carvalho, show que integra a mais nova edição do projeto multiplataforma criado pela Musickeria para preservar e difundir a obra de grandes nomes do gênero.
Com cinco edições já lançadas, o Sambabook reuniu, ao longo dos anos, registros dedicados a artistas como João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão.
Em 2025, a homenageada é Beth Carvalho, a eterna “madrinha do samba”, responsável por revelar e valorizar uma geração de compositores fundamentais para a música brasileira.
A iniciativa inclui uma discobiografia escrita pelo jornalista e pesquisador Rodrigo Faour; um caderno de partituras com transcrições de arranjos originais de diversos sambas imortalizados por Beth; além de um ambiente digital composto por portal, redes sociais, álbum em versão digital e registro audiovisual disponível nas plataformas.
Em Fortaleza, o espetáculo conta com participações que reforçam a ligação afetiva e artística com a obra da cantora.
Estão confirmados os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, que formam a dupla Prettos; a cantora e compositora Lu Carvalho, sobrinha de Beth; e a também cantora Luana Carvalho, filha da homenageada.
Sambabook Beth Carvalho
- Quando: sexta-feira, 17 de outubro, às 21 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 29
- Ingressos: site uhuu e bilheteria do teatro