Filha de Beth Carvalho participa de show em homenagem à sambista

Beth Carvalho se consolidou como um dos maiores nomes do samba brasileiro. Ouça seus maiores sucessos / Crédito: Divulgação

O Teatro RioMar Fortaleza será palco de uma celebração especial ao samba no dia 17 de outubro.

A capital cearense recebe o Sambabook Beth Carvalho, show que integra a mais nova edição do projeto multiplataforma criado pela Musickeria para preservar e difundir a obra de grandes nomes do gênero.

Com cinco edições já lançadas, o Sambabook reuniu, ao longo dos anos, registros dedicados a artistas como João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão. Leia Também | Siara Quarteto e Jorge Doudemen fazem show gratuito no Dragão Em 2025, a homenageada é Beth Carvalho, a eterna “madrinha do samba”, responsável por revelar e valorizar uma geração de compositores fundamentais para a música brasileira. A iniciativa inclui uma discobiografia escrita pelo jornalista e pesquisador Rodrigo Faour; um caderno de partituras com transcrições de arranjos originais de diversos sambas imortalizados por Beth; além de um ambiente digital composto por portal, redes sociais, álbum em versão digital e registro audiovisual disponível nas plataformas.