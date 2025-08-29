Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

DJ Vintage Culture anuncia show em Fortaleza em dezembro

Conhecido internacionalmente, Vintage Culture vem a Fortaleza para show no mês de dezembro
Autor Lillian Santos
Um dos nomes de destaque da música eletrônica do Brasil, o DJ Vintage Culture se apresenta em Fortaleza no mês de dezembro. Com temporada de shows por diversos países, Lukar Ruiz, o Vintage Culture, traz à capital cearense um set especial.

Ainda sem local definido, o evento está marcado para ocorrer no dia 20 de dezembro, um sábado. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Brasil Tickets, com valores de meia-entrada a partir de R$ 180 (Frontstage) e R$ 400 (Open bar Mysterious).

Na programação da festa, além de Vintage Culture, outros DJs vão participar do evento em Fortaleza. Atrações e novidades vão ser divulgadas em breve.

Conheça Vintage Culture, DJ que faz show em Fortaleza:

Vintage Culture em Fortaleza

  • Quando: sábado, 20 de dezembro de 2025
  • Quanto: meia-entrada a partir de R$ 180 (Frontstage) e R$ 400 (Open bar Mysterious)
  • Vendas: site Brasil Ticket
  • Local e atrações vão ser divulgadas em breve

