DJ Vintage Culture anuncia show em Fortaleza em dezembro

Conhecido internacionalmente, Vintage Culture vem a Fortaleza para show no mês de dezembro

Um dos nomes de destaque da música eletrônica do Brasil, o DJ Vintage Culture se apresenta em Fortaleza no mês de dezembro. Com temporada de shows por diversos países, Lukar Ruiz, o Vintage Culture, traz à capital cearense um set especial.

Ainda sem local definido, o evento está marcado para ocorrer no dia 20 de dezembro, um sábado. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Brasil Tickets, com valores de meia-entrada a partir de R$ 180 (Frontstage) e R$ 400 (Open bar Mysterious).

Na programação da festa, além de Vintage Culture, outros DJs vão participar do evento em Fortaleza. Atrações e novidades vão ser divulgadas em breve.

Conheça Vintage Culture, DJ que faz show em Fortaleza:

Vintage Culture em Fortaleza