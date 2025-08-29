Siara Quarteto e Jorge Doudemen fazem show gratuito no Dragão

Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Nos dias 6 e 20 de setembro, o projeto de música instrumental Pôr do Som, do Dragão do Mar, traz os shows gratuitos de jazz do grupo Siara Quarteto e do saxofonista Jorge Doudemen , respectivamente.

Em parceria com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece), os shows acontecem às 17 horas, na Arena Dragão do Mar, com o intuito de promover a música instrumental e de concerto, mesclando música erudita com adaptações e arranjos contemporâneos.

O Siara Quarteto, grupo de cordas da Osuece, surgiu há 15 anos com o intuito de praticar o estudo de câmara e disseminar a música erudita. Hoje, o grupo incorpora no repertório pop rock nacional e internacional, tangos argentinos e MPB.

No show do dia 20 de setembro, o compositor e instrumentista Jorge Doudement, de Fortaleza, apresenta seu novo disco "Groove Dance", que reúne o jazz às raízes nordestinas.

Por do Som

Siara Quarteto