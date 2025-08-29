Siara Quarteto e Jorge Doudemen fazem show gratuito no Dragão

Siara Quarteto e Jorge Doudemen fazem show gratuito no DragãoProjeto de música instrumental traz Siara Quarteto e Jorge Doudemen para show gratuito em Fortaleza
Nos dias 6 e 20 de setembro, o projeto de música instrumental Pôr do Som, do Dragão do Mar, traz os shows gratuitos de jazz do grupo Siara Quarteto e do saxofonista Jorge Doudemen, respectivamente.
Em parceria com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece), os shows acontecem às 17 horas, na Arena Dragão do Mar, com o intuito de promover a música instrumental e de concerto, mesclando música erudita com adaptações e arranjos contemporâneos.
O Siara Quarteto, grupo de cordas da Osuece, surgiu há 15 anos com o intuito de praticar o estudo de câmara e disseminar a música erudita. Hoje, o grupo incorpora no repertório pop rock nacional e internacional, tangos argentinos e MPB.
No show do dia 20 de setembro, o compositor e instrumentista Jorge Doudement, de Fortaleza, apresenta seu novo disco "Groove Dance", que reúne o jazz às raízes nordestinas.
Por do Som
Siara Quarteto
- Quando: Siara Quarteto no sábado, 6 de setembro, e Jorge Doudement no sábado, 20 de setembro. Ambos às 17 horas
- Onde: Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
- Mais informações: @dragaodomar