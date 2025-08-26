Grupo de dança Corpo cancela show em Fortaleza por falta de teatro

Uma das companhias de dança mais reconhecidas no País, grupo Corpo cancela show da turnê celebração aos 50 anos em Fortaleza por falta de local para se apresentar

Celebrando 50 anos de história, o Grupo Corpo está em turnê pelo Brasil com o espetáculo "Piracema". Na última segunda-feira, 25, a companhia de dança de Belo Horizonte anunciou o cancelamento do show em Fortaleza, que aconteceria no Theatro José de Alencar (TJA), por falta de teatro para apresentá-lo.

Devido às manutenções no TJA, comunicadas em julho deste ano, Fortaleza está de fora do itinerário da turnê, que segue para outras cidades do Nordeste, como Natal, Recife e João Pessoa, por tempo indeterminado. "Buscamos alternativas em outros teatros, mas, por diferentes motivos, não conseguimos novas datas", diz a publicação no Instagram do grupo.

No post, a companhia de dança também informa que a apresentação de "Piracema" em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acabou impactada pelo cancelamento do show na capital cearense. "Toda a logística da turnê estava organizada a partir de Fortaleza", afirma o comunicado. As cidades não receberão o Grupo Corpo em 2025.

Este ano, o Grupo Corpo se apresentou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na França e em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A companhia ainda leva o espetáculo de dança para cidades como Florianópolis e Porto Alegre. O título do espetáculo refere-se ao período de migração dos peixes em direção a nascentes ou locais rasos, simbolizando a trajetória da companhia.

As reformas no TJA envolvem a substituição do teto do palco principal, pintura interna e da fachada, revisão das instalações elétricas e outras intervenções.