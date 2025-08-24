Preta Gil é homenageada em cena da novela "Êta Mundo Melhor"Cena foi ao ar no capítulo desse sábado, 23, da novela das 18h; homenagem ocorre um mês após o falecimento da cantora
Um mês após sua morte, Preta Gil continua a ser eternizada por fãs, amigos e colegas de trabalho. Uma dessas homenagens ocorreu durante o capítulo desse sábado, 23, da novela das “Êta Mundo Melhor”, que ocupa a faixa das 18 horas na Rede Globo.
Em uma das cenas exibidas, a personagem Dita, encontra uma foto de Preta nos corredores da gravação de um single. Emocionada, a também cantora, vivida pela atriz Jeniffer Nascimento, admira a artista como uma de suas inspirações. “Ocê me inspira tanto…”, bradou.
A cena foi publicada nas redes sociais da emissora e arrancou elogios dos fãs que destacaram a importância da homenagem.
“Foi emocionante! Uma artista gigante sendo lembrada do jeitinho que merece”, respondeu o perfil da emissora a um dos comentários.
Ao portal Gshow, a diretora de “Êta Mundo Melhor” e amiga de Preta Gil, Amora Mautner, explicou a decisão de utilizar a obra para homenagear a companheira de infância.
"No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim", afirmou.
Confira cena:
Homenagem ocorre um mês após a morte de Preta Gil
Preta Gil faleceu no dia 20 de julho passado, após complicações em um câncer no intestino. A cantora lutava contra a doença desde janeiro de 2023, quando começou a sentir desconfortos abdominais.
Preta estava nos Estados Unidos onde realizava tratamento ainda em fase de estudos, previsto para durar até este mês de agosto. Preta deixou os filhos Francisco Gil e a neta Sol de Maria.