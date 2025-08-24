Preta Gil é homenageada em cena da novela "Êta Mundo Melhor"

Foto da cantora foi exibida em quadro durante o capítulo deste sábado, 23 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um mês após sua morte, Preta Gil continua a ser eternizada por fãs, amigos e colegas de trabalho. Uma dessas homenagens ocorreu durante o capítulo desse sábado, 23, da novela das “Êta Mundo Melhor”, que ocupa a faixa das 18 horas na Rede Globo. Em uma das cenas exibidas, a personagem Dita, encontra uma foto de Preta nos corredores da gravação de um single. Emocionada, a também cantora, vivida pela atriz Jeniffer Nascimento, admira a artista como uma de suas inspirações. “Ocê me inspira tanto…”, bradou.