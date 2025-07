Morre aos 50 anos a cantora e apresentadora Preta Gil

Descoberta do câncer

Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil revelou em suas redes sociais que estava usando uma bolsa de colostomia definitiva.

O item, acoplado no corpo após uma cirurgia, permite que as fezes e gases sejam eliminados do intestino grosso diretamente para a bolsa coletora que fica fixada no abdômen.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez, eu tive que colocar uma bolsinha definitiva, e não provisória, como foi a do ano passado", afirmou a cantora, internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).