Caso Richthofen: veja o que é real e o que é ficção no novo filme

Veja comparações sobre o novo filme do caso Richthofen Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Confissão do crime cometido por Suzane von Richthofen e pelos irmãos Cravinhos, condenados por matar o casal Manfred e Marísia von Richthofen em 2002, é contada no terceiro filme da série. A produção "A Menina Que Matou os Pais: a Confissão", lançada no último dia 27 de outubro pela plataforma Amazon Prime Video, apresenta questões sobre o que era real e o que era ficção. A delegada responsável pelo caso à época comentou sobre o filme (confira ao final do texto). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após dois anos do lançamento simultâneo dos primeiros filmes, “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais", o novo título conta o trabalho de investigação dos agentes para desvendar o crime e a confissão dos assassinos.

Suzane von Richthofen foi a última a confessar o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. De acordo com os oficiais responsáveis pelo caso, ela demonstrou frieza ao se declarar culpada, como também é retratado no filme. Na obra, os ex-namorados trocam farpas e acusações quando estão cada um em uma cela. Em 2006, durante trecho exclusivo exibido pelo programa Fantástico, da TV Globo, é nítida a discussão entre Daniel Cravinhos e Suzane von Richthofen. Acerca do que não foi retratado no longa: o julgamento conturbado de Suzane e dos irmãos Cravinhos, em 2006. A produção dá um salto temporal de 4 anos, em que eles já estão presos aguardando a decisão do júri.

Com uma duração de cinco dias, o advogado de von Richthofen, Mauro Nacif, assumiu um protagonismo na defesa da acusada, entretanto, no longa, só a aparição de um advogado no final do filme para avisar a cliente do resultado. Caso Richthofen: o que é real e o que é ficção segundo a delegada Para a delegada que conduziu o caso, Cintia Tucunduva, a produção dirigida por Mauricio Eça foi um “bom retrato” das investigações que aconteceram durante sete dias. “O filme ficou bastante interessante. Foram pontuados os pontos principais”, disse em um vídeo postado nas redes sociais. Sobre a cena em que a culpada pede desculpas ao irmão caçula, Andreas von Richthofen, Cintia não se recorda do momento e não lembra dos momentos de compaixão.