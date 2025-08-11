Cearense Max Petterson apresenta um show incompleto em Fortaleza

O ator e youtuber cearense Max Petterson apresenta 'Vai dar certo... quando eu terminar', um show incompleto, em Fortaleza

O ator e youtuber Max Petterson , cearense natural do Cariri, apresenta em Fortaleza o show " Vai dar certo... quando eu terminar ". O novo espetáculo tem a proposta de ser um rascunho; incompleto. Como divulgou o ator nas redes sociais, o show é "o embrião" da sua nova turnê. A estreia ocorre no dia 11 de setembro no Theatro Via Sul Shopping e segue em cartaz no dia seguinte.

Misturando improviso e stand-up comedy, Max Petterson compartilha histórias da infância no Cariri, bastidores da fama e caos criativo. Com o conteúdo no YouTube voltado para dividir sua experiência em Paris, onde vive o cearense, as histórias vividas fora do Brasil também fazem parte do show novo.

Conforme a divulgação, "o espetáculo tem cara de ensaio aberto". Contando com interações com a plateia, "é como entrar na cabeça de um artista que cria mais do que consegue terminar", acrescenta o texto, que também dá outras pistas do que esperar. "Pode ter trilha sonora de filme épico, entradas megalomaníacas e, claro, histórias que vão de Canindé a Paris com escalas em Amsterdã e na lan house da Mayara Kelly".

Depois de viralizar utilizando expressões cearenses na França, Petterson fez sua primeira turnê de stand-up, a "Bôcu Bonjour". Ele fez shows da turnê em Fortaleza, São Paulo, Recife e outras cidades falando sobre moda e história francesa, gírias, cultura popular e família.

Em 2021, ele foi convidado a estrelar seu primeiro filme, "Bem-vinda a Quixeramobim". Na sequência, Max Petterson também participou do elenco da série "O Cangaceiro do Futuro". Ambas as produções têm direção de Halder Gomes, que convidou o ator cearense após ver seus vídeos. Atualmente, Max Petterson conta com mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil inscritos no seu canal do YouTube.