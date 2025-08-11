Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Max Petterson apresenta um show incompleto em Fortaleza

Ator cearense, Max Petterson apresenta um show incompleto em Fortaleza

O ator e youtuber cearense Max Petterson apresenta 'Vai dar certo... quando eu terminar', um show incompleto, em Fortaleza
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ator e youtuber Max Petterson, cearense natural do Cariri, apresenta em Fortaleza o show "Vai dar certo... quando eu terminar". O novo espetáculo tem a proposta de ser um rascunho; incompleto. Como divulgou o ator nas redes sociais, o show é "o embrião" da sua nova turnê. A estreia ocorre no dia 11 de setembro no Theatro Via Sul Shopping e segue em cartaz no dia seguinte.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Misturando improviso e stand-up comedy, Max Petterson compartilha histórias da infância no Cariri, bastidores da fama e caos criativo. Com o conteúdo no YouTube voltado para dividir sua experiência em Paris, onde vive o cearense, as histórias vividas fora do Brasil também fazem parte do show novo.

Conforme a divulgação, "o espetáculo tem cara de ensaio aberto". Contando com interações com a plateia, "é como entrar na cabeça de um artista que cria mais do que consegue terminar", acrescenta o texto, que também dá outras pistas do que esperar. "Pode ter trilha sonora de filme épico, entradas megalomaníacas e, claro, histórias que vão de Canindé a Paris com escalas em Amsterdã e na lan house da Mayara Kelly".

Depois de viralizar utilizando expressões cearenses na França, Petterson fez sua primeira turnê de stand-up, a "Bôcu Bonjour". Ele fez shows da turnê em Fortaleza, São Paulo, Recife e outras cidades falando sobre moda e história francesa, gírias, cultura popular e família.

Em 2021, ele foi convidado a estrelar seu primeiro filme, "Bem-vinda a Quixeramobim". Na sequência, Max Petterson também participou do elenco da série "O Cangaceiro do Futuro". Ambas as produções têm direção de Halder Gomes, que convidou o ator cearense após ver seus vídeos. Atualmente, Max Petterson conta com mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil inscritos no seu canal do YouTube.

"Vai dar certo... quando eu terminar"

  • Quando: quinta e sexta-feira, 11 e 12, às 20 horas
  • Onde: Theatro Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas, 350)
  • Quanto: R$ 50 via Uhuu
  • Instagram: @maxpetterson

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar