Comédia cearense ganha prêmio do público no GP do Cinema Brasileiro

"Bem-vinda a Quixeramobim" levou o prêmio na categoria de Melhor longa-metragem de ficção pelo voto popular no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A cerimônia do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro consagrou o longa mineiro "Marte Um" com oito troféus, incluindo os de Melhor longa de ficção, Melhor direção e Melhor Roteiro original. Na categoria de Melhor Filme pelo Júri Popular, com voto do público, o vencedor foi o filme cearense "Bem-Vinda a Quixeramobim", dirigido por Halder Gomes.

Outros destaques entre os vencedores foram o longa "A Viagem de Pedro", que ganhou três prêmios técnicos, e "Pluft, O Fantasminha", que levou os troféus de Melhor longa-metragem de animação e Melhor Efeito Visual.

As categorias de atuação foram vencidas por Dira Paes (Melhor Atriz, por “Pureza”), Carlos Francisco (Melhor Ator, por “Marte Um”), Adriana Esteves, (Melhor Atriz Coadjuvante, por “Medida Provisória”) e Cícero Lucas (Melhor Ator Coadjuvante, por “Marte Um”).