Família de Preta Gil decide que cinzas serão divididas entre familiares

Preta Gil morreu em decorrência de um câncer de intestino / Crédito: Reprodução/Instagram (@mynd)

As cinzas da cantora Preta Gil, velada e cremada no dia 25 de julho, serão divididas entre familiares e amigos. As informações foram divulgadas no sábado, 2, na coluna do jornalista Ancelmo Gois no jornal O Globo. Filha do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, Preta foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia cheia de homenagens e momentos emocionantes.

Em meio ao tratamento, Preta precisou usar uma bolsa de colostomia definitiva, um dispositivo médico utilizado acoplado no corpo para que fezes e gases sejam eliminados do intestino grosso diretamente para a bolsa coletora fixada no abdômen. "Eu estou acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez, eu tive que colocar uma bolsinha definitiva, e não provisória, como foi a do ano passado", afirmou a artista, internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. "Vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela. E as enfermeiras de ileostomia (procedimento de abertura no intestino delgado) estão me dando aulas e dicas de como será em casa", disse, em vídeo postado nas redes sociais.

Diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de câncer colorretal, em 2023, Preta recebeu exames que apontaram a presença de um tumor do tipo adenocarcinoma na porção final do órgão. Em 2024, amputou o reto como parte do tratamento e, em 29 de dezembro, passou por um novo procedimento cirúrgico, que durou 21 horas, e removeu novos tumores do intestino grosso. Preta Gil usou redes sociais para mostrar o processo A cantora utilizava as redes sociais para informar os fãs sobre o estado de saúde. Após o anúncio de sua morte, a internet se encheu de homenagens à artista.