Ator Maurício Silveira entra em coma após cirurgia; saiba mais

Maurício Silveira, que teve passagens pela Globo e pela Record, está em coma. O artista passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, mas sofreu complicações. A informação foi divulgada pela família em nota nas redes sociais nesta segunda-feira, 28.

"A família do Maurício vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele, especialmente após a divulgação do vídeo publicado no perfil do Theo Becker”, diz o comunicado.