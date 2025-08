Macaúba do Bandolim faz show gratuito no Dia dos Pais

Theatro José de Alencar recebe Macaúba do Bandolim, Mestre da Cultura do Ceará, para show no 10 de agosto

Reconhecido pelo Governo do Ceará como um Mestre da Cultura com mérito de “Tesouro Vivo” em 2018, José Felipe da Silva, conhecido Macaúba do Bandolim, faz uma roda de choro junto de artistas de diferentes gerações.

O músico Macaúba do Bandolim leva ao Theatro José de Alencar (TJA) o projeto “De Pai para Filho” no domingo, 10, data de comemoração do Dia dos Pais. O show tem início às 16 horas e acontece com entrada gratuita na Praça Mestre Boca Rica.

O espetáculo conta com No repertório em homenagem ao Dia dos Pais, eles entoam clássicos de compositores cearenses e também do choro cantado.

Conheça mais sobre Macaúba do Bandolim

Macaúba do Bandolim é o segundo elo em quatro gerações de chorões. A tradição de seu pai, Walter Bandolinista, ele repassou aos filhos, Marinaldo do Bandolim e Ronaldo do Cavaco, chegando até o neto Leonardo do Bandolim.

No show do dia 10, o projeto "De Pai para Filho: Uma Melodia de Gerações e Legado no Dia dos Pais" se aprofunda nas raízes da tradição familiar do artista.