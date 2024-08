Macaúba do Bandolim celebra 80 anos com o melhor do choro cearense na Mostra Sesc Cariri de Culturas

O Mestre da Cultura José Felipe da Silva, mais conhecido como Macaúba do Bandolim, trouxe para o palco da Mostra Sesc Cariri de Culturas, na Praça Siqueira Campos, no Crato, neste domingo, 25, o show “Macaúba: Meu Bandolim”, em comemoração aos 20 anos do lançamento do álbum homônimo, que representou um marco na fonografia do Choro cearense.

A apresentação instrumental incluiu clássicos do Choro e composições próprias. Ele dividiu o palco com os filhos Marinaldo e Ronaldo, bandolim e cavaquinho, respectivamente; Diego, no pandeiro; e Lucas, no violoncelo de corda. Mostrando sintonia entre os instrumentos, o quinteto arrancou aplausos do público presente na Siqueira Campos.

“É uma experiência maravilhosa, tanto que não consigo ficar só ouvindo, só admirando, mas vem uma vontade de dançar essa música, porque essa música me atravessa, essa música me contagia de uma maneira que eu não tenho como ficar só observando, contemplando, mas dançando também, deixando que essa música aconteça em mim”, disse o ator Cláudio Ivo, que veio de Fortaleza.