Com Sarah J. Parker, ‘And Just Like That’ é cancelada na 3ª temporada

O último episódio de "And Just Like That" será exibido no dia 14 de agosto no streaming da HBO Max

Com a terceira temporada ainda em exibição, o cancelamento de “And Just Like That” foi anunciado nesta sexta-feira, 1º, nas redes sociais da produção audiovisual da HBO Max .

A série “And Just Like That” foi cancelada após três temporadas lançadas. Estrelada por Sarah Jessica Parker, a produção é um spin-off de “Sex and the City”, seriado que ganhou sucesso internacional nos anos 2000.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | 'And Just Like That': entenda sucesso da série derivada de 'Sex and the City'

“A narrativa contínua do universo de ‘Sex and the City’ está chegando ao fim. Enquanto escrevia o último episódio da terceira temporada de ‘And Just Like That… ’, ficou claro para mim que este poderia ser um ótimo momento para encerrar”, declarou Michael Patrick King, diretor e roteirista do seriado.

No comunicado assinado pelo próprio showrunner, Michael detalha que a última e atual temporada terá 12 episódios, ao invés de 10, como anunciado inicialmente.

“É com muita gratidão que agradecemos a todos os espectadores que permitiram que esses personagens entrassem em suas casas e em seus corações ao longo desses anos”, acrescentou.