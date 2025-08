Djonga, Dilsinho e mais: veja shows em Fortaleza no mês de agosto

A agenda de shows do mês de agosto em Fortaleza já começou na última sexta-feira, 1°. De covers a artistas consagrados da música brasileira, as atrações do oitavo mês do ano oferecem diversidade de gêneros e estilos em diferentes locais da cidade.

Para quem gosta de rap, por exemplo, Djonga se apresenta no Teatro RioMar Fortaleza no dia 15. O artista prepara repertório com sucessos e composições do novo álbum, intitulado "Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!".