Samba Brasil em Fortaleza tem shows de Menos é Mais e Dilsinho

Sucesso com a canção "Coração Partido", o grupo Menos é Mais faz show em Fortaleza em agosto durante a programação do Festival Samba Brasil / Crédito: Jhonnathas Franco / Divulgação

O Marina Park Hotel, em Fortaleza, será palco de uma maratona de samba e pagode no próximo sábado, 9 de agosto. A capital cearense recebe mais uma edição do Samba Brasil, que reúne, em um único palco, artistas de projeção nacional e representantes da nova geração do gênero. O festival traz Péricles, Dilsinho, Menos é Mais e Sorriso Maroto como destaques da programação. Além deles, se apresentam também Grupo Revelação, Karenzinha, Davizão, Pagode do Lelê, Além da Razão, Grupo DTF e Belinho. Ao todo, mais de dez atrações prometem movimentar a noite no evento.