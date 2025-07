Filha de Vander Lee faz show em homenagem ao pai em Fortaleza

A cantora e compositora Laura Catarina, filha do cantor mineiro Vander Lee (1966 - 2016), apresenta show em homenagem ao pai no Theatro José de Alencar (TJA), em Fortaleza. O tributo é realizado no sábado, 9 de agosto, às 19h30min, com ingressos a partir de R$ 45.

O espetáculo volta a ocorrer na capital cearense após edição em 2023. Desta vez, o show reúne participações especiais dos cantores Isaac Cândido e Vannick Belchior (filha de Belchior) em repertório que passeia pelos sucessos de Vander Lee.