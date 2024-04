Brasileiras relatam caso de racismo em conferência de Harvard

As brasileiras Naira Santa Rita e Marta Melo denunciam ter sofrido racismo no primeiro dia de conferência da Brazil Conference na Universidade Harvard

Naira afirmou que escolheu não confrontar as mulheres, pois segundo ela poderiam ser vistas como negras raivosas e escandalosas, e que elas teriam muito mais a perder do que as três meninas brancas de Harvard.

De acordo com o portal Uol, na ocasião elas escutaram o seguinte comentário, em inglês, vindo das três brasileiras: “Veem essas negras? Será que têm piolhos nessas tranças e dreads?”. De imediato, as embaixadoras olharam de forma que elas tinham entendido o racismo que tinha acontecido ali, e logo após as mulheres que deferiram o ataque se retiraram.

Caso ocorreu no primeiro dia do evento, enquanto Naira e Marta assistiam ao painel do jornalista Tiago Leifert. Elas realizaram a denúncia sobre o caso nesse domingo, 7, no segundo dia de conferência do MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Daiane Pettine, pesquisadora e visitante no MIT subiu ao palco após o evento ser encerrado e falou sobre o ocorrido e sobre a organização do evento. “Essa conferência foi o retrato do Brasil, porque o Brasil é o país mais racista do mundo”, disse.

“É importante que o Brasil seja reconhecido como potência e quem representa a potência do Brasil são os embaixadores que vieram falar dos projetos sociais. Não é sobre o incidente. O incidente é reflexo da organização”, disse a palestrante.