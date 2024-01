Museu Freud de Londres percorre laços do pai da psicanálise com a América Latina

O museu londrino dedicado ao pai da psicanálise inaugurou, nesta quarta-feira (17), a exposição "Freud e a América Latina", sobre o grande eco das ideias do neurologista austríaco em uma região que ele nunca visitou.

"Durante as últimas décadas, a América Latina foi amplamente aceita como o centro da psicanálise no mundo. Queríamos descobrir as primeiras histórias entre a região e Freud", explica à AFP a curadora da exposição, Jamie Ruers.

"Há uma maior proporção de psicanalistas na América Latina do que na Europa", acrescenta Ruers, que também destaca que "um dos maiores grupos de visitantes do museu é da América Latina, especialmente Argentina e Brasil".