Fórum de Saúde no Trabalho lota Teatro Riomar e se consolida no setor

Evento marca agenda em saúde mental no trabalho como um dos mais relevantes no Ceará. O objetivo é abordar o conceito de saúde para além do contexto de adoecimento, mas do autocuidado como prevenção.

As relações no ambiente corporativo e como impactam a saúde mental é o foco da 3ª edição do Fórum de Saúde no Trabalho, que está sendo realizado desde as 13h desta sexta-feira, 5, no Teatro RioMar Fortaleza. Promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), a organização informou que todos os ingressos foram vendidos e espera que 900 pessoas passem pelo espaço - capacidade máxima do Teatro.

A advogada Jacqueline Bento, 45 anos, foi uma delas. Atuando no direito trabalhista, o tema debatido foi a motivação que precisava para se atualizar, uma vez que impacta diretamente os seus clientes. De acordo com ela, muitos funcionários são afastados do trabalho por problemas emocionais e psicológicos.

Utilizando adjetivos como “excelente” e “sensacional” para descrever as duas primeiras palestras que assistiu, ela destaca a fala do médico e também advogado do trabalho Marcos Mendanha. “A questão do estresse realmente é o foco principal do tema saúde do trabalhador, então as palestras estão bem focadas nesse assunto”, afirma Jacqueline.