Prêmio Shell de Teatro: dois projetos cearenses vencem o 'Oscar do teatro'

A atriz cearense Jéssica Teixeira em cena no espetáculo "Monga" / Crédito: LIGIA JARDIN/DIVULGAÇÃO

Dois projetos cearenses foram contemplados no 35º Prêmio Shell de Teatro. A artista cearense Jéssica Teixeira venceu a categoria "Direção" com o espetáculo "Monga" pelo Júri de São Paulo e o Grupo Pavilhão da Magnólia ganhou o "Destaque Nacional" pela montagem "A Força da Água". Criado em 1988, o Prêmio Shell de Teatro é o mais importante do Brasil nas artes cênicas - considerado o "Oscar do teatro brasileiro". Na 35ª edição foram contemplados os destaques nacionais de 2024. O resultado foi divulgado na noite desta terça-feira, 18, e teve ainda premiações para categorias como "Dramaturgia", "Ator", "Atriz", "Cenário", "Figurino", "Iluminação", "Música", "Energia que vem da gente" e "Homenagem do Ano".

Jéssica Teixeira vence Prêmio Shell de Teatro com "Monga" Jéssica Teixeira, atriz cearense radicada em São Paulo, venceu a categoria "Direção" com o solo "Monga". No espetáculo, ela se assume estranha e "naturaliza a estranheza". A montagem utiliza a história e a imagem de Julia Pastrana - mulher mexicana que ficou conhecida como monga por ter o rosto coberto de pêlos. A dramaturgia proposta por Jéssica é norteada pelo "erótico e o ridículo" - levando o espectador a um cenário de terror psicológico. A cearense Jéssica Teixeira é uma das multiartistas mais relevantes do teatro contemporâneo. Crédito: Reprodução/Instagram @ela.jessicateixeira

Os artistas cearenses do Grupo Pavilhão da Magnólia foram os vencedores da categoria com a montagem "A Força da Água". Unindo humor e teatro documental, a peça faz um apanhado sobre o caminho historiográfico da seca no Ceará.

A dramaturgia e a direção são de Henrique Fontes e a montagem "retrata a indústria da seca de forma documental e bem-humorada" - segundo material de divulgação publicado pelo grupo à época da estreia. A pesquisa para a realização da montagem, entretanto, não é recente.

"A Força da Água", do Grupo Pavilhão da Magnólia, percorre a historiografia da seca no Ceará Crédito: LUIZ ALVES/DIVULGAÇÃO Ainda em 2018, dentro dos Laboratórios de Criação em Teatro da Escola Porto Iracema das Artes foi iniciado o estudo que deu origem ao espetáculo. Entre as ações realizadas pelo grupo aconteceram visitas a Senador Pompeu - cidade cearense que chegou a abrigar um campo de concentração para refugiados da estiagem durante o século XX. Com os dados coletados, os integrantes da peça atestaram a "importância da água para a população e para a política". O Grupo Pavilhão da Magnólia tem duas décadas de atuação nas artes cearenses e é considerado um dos coletivos mais impactantes do teatro brasileiro contemporâneo. No repertório do coletivo estão montagens como "Há uma festa sem começo que não termina com o fim", "Napoleão", "Maquinista" e "Ogroleto".