O que fazer com crianças em Fortaleza? Veja dicas de 31/7 a 3/8

Patati Patatá Circo Show é opção para levar toda a família nos últimos dias de férias em Fortaleza / Crédito: Yara Braga/Divulgação

As férias já estão no fim, mas os dias de diversão para as crianças continuam com toda energia. Para as famílias que querem aproveitar os últimos momentos livres reunidos, diversos locais em Fortaleza e na Região Metropolitana estão com eventos e atividades que vão animar a todos. Plataforma de streaming de filmes cearenses será lançada em agosto com acesso gratuito

Em praças, shopping, equipamentos culturais e parques, o público infantil pode aproveitar a arte e a natureza para aprender brincando sobre amizade, cultura e meio ambiente, além de entreter corpo e mente. Com apresentações de circo, atividades recreativas, exposições interativas, oficinas de arte, espetáculos musicais e de teatro, além de inúmeras experiências de diversão, confira dicas de lazer para aproveitar o último fim de semana de férias com as crianças, desta quinta-feira, 31 de julho, a domingo, 3 de agosto.

Férias com as crianças: conheça 10 animações para assistir no streaming Museu Brinquedim, em Pindoretama, é opção para curtir as férias com as crianças Crédito: Paulo Braga/Divulgação

O que fazer nas férias com as crianças em Fortaleza (31/07 a 03/08) Teatro e música Ecopoint Show com Mickey, Minnie e Moana



Quando: quinta-feira, 31, a sábado, 2, às 14 horas



quinta-feira, 31, a sábado, 2, às 14 horas Onde: Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico (avenida Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube)



Ecopoint Parque Ambiental e Zoológico (avenida Senador Fernandes Távora, 387 - Jóquei Clube) Quanto: a partir de R$ 24,90



a partir de R$ 24,90 Mais informações: @ecopointparque Museu da Imagem e do Som Bailinho com DJ Tacacazinho



Quando: sexta-feira, 1º, das 17h às 19h30min



sexta-feira, 1º, das 17h às 19h30min Onde: Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)



Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Mais informações: @mis_ceara



@mis_ceara Gratuito Shopping Del Paseo

Espetáculo “Como treinar o seu Dragão”



Quando: sábado, 2, às 17 horas



sábado, 2, às 17 horas Onde: Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)



Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Mais informações: @delpaseo

@delpaseo Gratuito Shopping RioMar Kennedy Espetáculo “Bob Esponja”



Quando: sábado, 2, às 17 horas



sábado, 2, às 17 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy)



Shopping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy) Mais informações: @riomarkennedy



@riomarkennedy Gratuito Terrazo Shopping Apresentação “Aventura Ninja na Vila da Folha”



Quando: domingo, 3, às 17 horas



domingo, 3, às 17 horas Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)



Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio) Mais informações: @terrazoshopping



@terrazoshopping Gratuito Atividades lúdicas Terrazo Shopping

Oficina de pintura e recreação



Quando: sábado, 2, às 17 horas



sábado, 2, às 17 horas Onde: Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)



Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio) Mais informações: @terrazoshopping



@terrazoshopping Gratuito Planetário Rubens de Azevedo Sessões no Planetário



Quando: sábado, 2, e domingo, 3, a partir das 17 horas



sábado, 2, e domingo, 3, a partir das 17 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla e bilheteria presencial

Edivaldo Batista apresenta peça "Quantas cores tem o amor?" na Caixa Cultural Fortaleza Crédito: Tim Oliveira/Divulgação Pinacoteca do Ceará