Porto Dragão abre inscrições até 6 de agosto para residência artística

Estão abertas até 6 de agosto as inscrições para o Programa de Residências e Intercâmbios (Pris) do Hub Cultural Porto Dragão .

Dos inscritos, serão selecionados 10 projetos para realização de residência transdisciplinar em arte, que inicia no mês de setembro e terá três meses de duração.

Podem se inscrever artistas e coletivos, ou grupos de até três pessoas do Ceará, que atuem com as linguagens artes integradas, áreas técnicas, artes visuais ou urbanas, circo, cultura popular tradicional, dança, música, performance e teatro.

Para os projetos do interior do estado selecionados, serão garantidas as passagens terrestres e as hospedagens para até três integrantes do projeto, garantindo a participação nas atividades.

Se configurando como a quinta edição, desde 2021 o Pris já contemplou mais de 50 projetos de artistas e grupos cearenses, que ampliaram sua atuação na cena artística e desenvolveram suas pesquisas.