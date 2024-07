Programação gratuita marca os 5 anos do Porto Dragão

Nesta sexta-feira, 5 , a casa está aberta para os convidados a partir das 15 horas com Feira e Brechó na Praça das Artes, espaço central do equipamento, com produtos de empreendedores independentes. A feira funcionará nos dias 6, 24 e 27 de julho.

Muitos dos artistas convidados a comemorar o aniversário do Porto Dragão têm suas carreiras ligadas ao equipamento. Por meio de seus programas, como o Zona de Criação e o Programa de Residências e Intercâmbios (Pris) ou por fazer parte da história do tradicional equipamento localizado na Rua Bóris, ao lado do Centro Dragão do Mar, ainda como Sesc Iracema, inaugurado em 2006.

O Porto Dragão completa cinco anos de atividade neste mês de julho. A celebração começa nesta sexta-feira, 5, e vai até 27 de julho com atividades gratuitas , como shows, oficinas, espetáculos e feira empreendedora. As atividades vão acontecer no Hub Cultural Porto Dragão e em outros locais, como o Poço da Draga e a rua José Avelino.

No sábado, 6 , Má Dame apresenta o show “Codinome Rostômica” . A artista traz em sua composição elementos visuais da cultura Hip Hop, além de movimentos da cultura local, como a dança do reggae. O show conta com participação e protagonismo de poetas, dançarinas da cidade e DJ Nandi. O grupo Perimetrurbano se apresenta às 20 horas com o show “O poético caos dessa cidade” . O trabalho autoral de rap busca a confluência perfeita entre a cultura hip hop e a linguagem do repente nordestino.

Às 18 horas, a artista e curadora Bárbara Banida apresenta a instalação "Painel do Oceano Dissidente" , realizada em parceria com Mateus Falcão . É a terceira ação de um projeto homônimo, de projeção vídeo performativa da montagem das fotografias que pessoas LGBTQIA+ mandaram, ressaltando suas relações com mares, praias, rios e corpos d'água do Ceará.

A artista Pedra Silva abre as apresentações às 16 horas, com a performance “Defumação para afastar o Alzheimer colonial” . O desejo de criar um encontro dentro da Cidade das práticas sagradas que transbordam o terreiro com o ato simbólico e ritualístico de afastar o sentimento do sequestro e da ausência que a colonização produz nos corpos racializados.

No domingo, 7, a programação será voltada ao público infantil com performances circenses. Iniciará no calçadão do Poço da Draga, às 16h30min, com “Mais Outra Grande Besteira”, espetáculo do grupo As 10 Graças de Palhaçaria. No fim de tarde, às 17h30min, será no Hub Porto Dragão, com performance acrobática de Eduardo Show da Vida na Praça das Artes. A programação do fim de semana termina com o espetáculo teatral “As Mais Belas Coisas: Mistérios de Fim-Fim” de Fátima Macedo, às 18h30in, no Teatro B. de Paiva.

A comemoração dos cinco anos do Porto Dragão contará com programações especiais até 27 de julho. Com mais apresentações musicais, teatrais, oficinas, seminários e festivais musicais.

Aniversário de 5 anos do Hub Cultural Porto Dragão