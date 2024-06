Projeto Musicou inaugura nova unidade no Hub Cultural Porto Dragão

Projeto Musicou ganha novo núcleo no Hub Cultural Porto Dragão; programa já possui unidade no Theatro José de Alencar

O Projeto Musicou irá inaugurar uma nova unidade na próxima quinta-feira, 13. O programa que oferece aulas gratuitas de música ganha espaço agora no Hub Cultural Porto Dragão. A iniciativa já possui um núcleo no Theatro José de Alencar.

Não há exigência de conhecimento prévio de música para as aulas de canto coletivo. Já os cursos regulares de prática de conjunto são indicados para quem tem algum conhecimento musical e gostaria de tocar, cantar em grupo ou aprimorar a prática coletiva.

O programa conta com diversos instrumentos musicais que podem ser utilizados pelos participantes.

Confira | Mulher Barbada lança álbum solo com show gratuito no Porto Dragão

Para ter acesso às aulas do Musicou, os (as) interessados (as) devem se inscrever presencialmente no núcleo Musicou Fortaleza Porto Dragão, que fica no Hub Cultural Porto Dragão. É possível agendar uma aula experimental antes de efetivar a matrícula.

A iniciativa também oferece espaço para ensaios e empréstimo de instrumentos para quem já possui grupo musical, ou queira formar uma banda. Para isso, basta agendar um horário diretamente com a coordenação do núcleo.

Inauguração Musicou Fortaleza Porto Dragão