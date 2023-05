Porto Dragão realiza abertura da instalação ‘Mono’ nesta sexta, 19

Rafaela Vasconcelos realiza exposição de arte no Centro Cultural Porto Dragão; abertura de "Mono" será nesta sexta, 19

Com estreia marcada para esta sexta-feira, 19, o Centro Cultural Porto Dragão recebe a performance-instalação “Mono”, da artista cearense Rafaela Vasconcelos.

A abertura do evento tem início às 19 horas e no local serão expostas as representações artísticas dos exames oculares que diagnosticaram a deficiência visual da artista.

CONFIRA Porto Dragão lança convocatórias para projetos artísticos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A instalação retrata as experiências e vivências de Rafaela Vasconcelos enquanto uma mulher monocular. Em 2021, a cearense foi diagnosticada com deficiência visual e traz em suas obras representações dos exames realizados durante esse período.

Como é descrito no texto de divulgação, “'Mono' se apresenta como uma instalação performativa, que tem como produto central experiências sensoriais elaboradas pelo coletivo, privilegiando uma arte ao mesmo tempo contemporânea, inovadora e acessível”.

VEJA TAMBÉM Ilustradora cearense é indicada a prêmio internacional de quadrinhos

Além das criações de Rafaela, haverá, também, obras de Levi Banida, Mariah Duarte e Arrudas Maria, artistas que contribuíram para a trajetória da criadora como pessoa monocular.

A exposição oferece ferramentas de audiodescrição, portabilidade tátil e em braile, que promovem a acessibilidade para pessoas com deficiência visual.



Abertura instalação “Mono”

Onde : Centro Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)



: Centro Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Quando : sexta-feira, 19, às 19 horas



: sexta-feira, 19, às 19 horas Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui