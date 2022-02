Gratuito: Porto Dragão abre inscrições para oficinas de música e dança

Os cursos virtuais e gratuitos "Tambor e seus ritmos" e "Vitalidades do movimento" estão com inscrições abertas

O Centro Cultural Porto Dragão abriu inscrições para duas oficinas virtuais e gratuitas que ocorrem em fevereiro. Um dos cursos é “Tambor e seus ritmos”, com o batuqueiro Marcello Santos.

Entre quinta-feira, 10, e sexta-feira, 12, o artista vai oferecer uma experiência sobre ritmo, toques e transposição, além de uma imersão nos sons e nas histórias que envolvem o tambor.

Outra atividade será “Vitalidade do movimento”, com a dançarina e artista audiovisual Rafaela Lima. Dos dias 21 a 25 de fevereiro, ela mostrará exercícios de dança contemporânea com ênfase na consciência do corpo e damente.

O evento “Tambor e seus ritmos” está com inscrições abertas até quarta-feira, 9. Já os interessados no curso “Vitalidade do movimento” poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, 18.

Ambas as ações foram selecionadas no edital “Arte em Rede - Convocatória para seleção de projetos artísticos digitais”, realizada pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE).

Cursos do Porto Dragão

- Oficina “Tambor e seus ritmos”, com Marcello Santos

Quando: de 10 a 12 de fevereiro, das 19h às 21 horas

Inscrições: no Sympla

- Oficina “Vitalidades do movimento”, com Rafaela Lima

Quando: de 21 a 25 de fevereiro, de 9h às 11 horas ou das 14h às 16 horas

Inscrições: no Sympla



