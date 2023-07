Tributo aos Beatles ocorre neste domingo, 23, no Teatro Riomar

Neste domingo, 23, a banda Bulldogs Ballad realiza um show em homenagem ao The Beatles com apresentação às 18 horas no Teatro Riomar Fortaleza.

Considerada uma das principais bandas de rock de todos os tempos, os Beatles marcaram gerações e influenciou jovens músicos em diversas partes do mundo.

No Ceará não seria diferente, o quarteto britânico formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, inspirou os cearenses Maurício, Sérgio, Daniel Cajado, Dayvid Lima e Márcio Douglas, que formaram a Bulldogs Ballad.

Motivados em homenagear a banda de rock, a Bulldogs Ballad fará um show tributo neste domingo, 23, a partir das 18 horas, no Teatro Riomar Fortaleza. A apresentação irá contar com show de luzes e imagens especiais dos Beatles que serão exibidas no telão.

Apresentando os hits das diversas eras da banda, o público presente poderá cantar os maiores sucessos dos Beatles. Na ocasião, o tributo realizado pela Bulldogs Ballad também terá participação de Waldonys e Marcos Lessa.

Os ingressos para o show estão disponíveis no site do Uhuu e na bilheteria presencial do Teatro Riomar Fortaleza, com valores de inteira de R$ 50 a R$ 80.

Bulldogs Ballad - Tributo Beatles

Quando : domingo, 23, às 18 horas



: domingo, 23, às 18 horas Onde : Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)



: Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu) Quanto : de R$50 a R$80 (valores de inteira)



: de R$50 a R$80 (valores de inteira) Ingressos e mais informações: no Uhuu e na bilheteria presencial do Teatro Riomar Fortaleza



