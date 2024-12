Separação dos Beatles, que pôs fim a 'muitas tensões', completa 50 anos

No "The Beatles Agreement" (o Acordo dos Beatles), a data de 29 de dezembro de 1974 está escrita à mão com as assinaturas dos quatro membros da banda / Crédito: Reprodução/Apple Corps Ltd 2009

A separação formal dos Beatles completa 50 anos neste domingo, 29. Acordo foi precedido por "muitas tensões" devido a diferenças pessoais, conflitos criativos e à morte de seu empresário, em 1967. Embora tenham assinado sua dissolução em um documento em 29 de dezembro de 1974, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr pararam de trabalhar juntos entre 1969 e 1970.

"Eles descobriram que eram indivíduos e não só membros da banda", disse à AFP Peter Doggett, autor do livro "You Never Give Me Your Money: The Battle for the Soul of The Beatles", publicado em 2009 e que aborda a separação do grupo.

Aquele documento, conhecido como "The Beatles Agreement" (o Acordo dos Beatles), no qual a data de 29 de dezembro de 1974 está escrita à mão com as assinaturas dos quatro membros da banda, permitiu que o quarteto dividisse de forma estruturada seus direitos de propriedade de músicas e assuntos legais relacionados à ruptura. "A separação legal em dezembro de 1974 incluiu um acordo que, segundo os termos da parceria original, todo o dinheiro seria dividido igualmente entre os quatro", acrescenta Doggett. Entre as causas da dissolução do grupo, conforme apontado por diferentes autores que escreveram sobre o quarteto, estão as diferenças pessoais, os conflitos criativos e a morte, em 1967, de seu empresário Brian Epstein, sem que seu substituto, Allen Klein, conseguisse unanimidade entre eles.

"Teria sido um grande erro se eles não tivessem se separado, porque o senso de unidade que foi sua base entre 1962 e 1969 havia desaparecido. Estavam começando a se ver como indivíduos fora daquela associação", diz ele. Tessler concorda que o distanciamento entre os quatro tornou inviável outra saída. "O fato de nunca terem se reunido, apesar das inúmeras ofertas lucrativas, mostra como as tensões estavam profundamente enraizadas", disse a acadêmica.