Morre Tom Lehrer, satirista americano, aos 97 anos

De acordo com um perfil publicado pelo Harvard Crimson em 1981, Lehrer deixou de compor com frequência em 1965. Cinco anos antes, já não se apresentava regularmente nos Estados Unidos.

Seu primeiro grande show foi em um evento anual de uma revista obscena chamado Freshman Smoker, no qual se apresentou por quatro anos consecutivos. Depois disso, ele decidiu gravar um disco. Como as vendas foram bem, Tom Lehrer decidiu se dedicar ao showbusiness .

No auge da fama, em 1960, ele decidiu reduzir o ritmo de apresentações e ir em busca do doutorado em Matemática . Entretanto, nunca chegou a escrever a sua dissertação.

Ele também trabalhou na Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla americana) dos EUA durante o serviço militar, entre 1955 e 1957, período que inspirou algumas de suas canções.

Algumas das músicas mais conhecidas do autor são “The Vatican Rag”, “The Elements” e “The Masochism Tango”.