‘Missão Impossível 8’ chega ao streaming em agosto; veja data

O oitavo longa-metragem de “Missão Impossível”, intitulado “O Acerto Final”, chegará para aluguel nas plataformas de streaming durante o mês de agosto. A produção já está em pré-venda, com valor inicial de R$ 59,90.

A trama, lançada nos cinemas em 2025, traz continuidade ao filme anterior (“Missão Impossível: Acerto de Contas - Parte 1”) , com o ator Tom Cruise reprisando o papel do agente Ethan Hunt. Embora seja indicado como um encerramento do arco do protagonista, a chance de novos projetos não foi totalmente descartada.