Morre Arthur Moreira Lima, pianista referência no Brasil, aos 84 anos

Pianista lutava contra um câncer de intestino e morreu em Florianópolis (SC); saiba quem foi Arthur Moreira Lima, referência do piano brasileiro

Informações são do jornal O GLOBO. O velório será realizado nesta quinta-feira, 31. Músico estava no Hospital Imperial de Caridade, unidade situada na região, quando veio a falecer.

Arthur Moreira Lima, referência do piano brasileiro, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 84 anos de idade. Pianista lutava contra um câncer de intestino há cerca de um ano e faleceu em Florianópolis (SC).

Morreu Arthur Moreira Lima: quem foi o pianista?

Lima nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e começou a aprender a tocar piano ainda criança. Seu primeiro recital profissional foi em 1949, no Theatro da Paz, em Belém (PA).

Ao longo da carreira ele construiu seu nome internacional ao passar por conservatórios como o Tchaikovsky, em Moscou, na Rússia.

Artista também consolidou carreira tocando com as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, além da orquestra Nacional da França, entre outras.